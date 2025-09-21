Nadia la donna dei record. Battocletti va ai 5.000: "È per la mia famiglia"

Chi, se non lei? Chi, se non la meravigliosa Nadia Battocletti, poteva regalare all’Italia della atletica una giornata storica? Fino a ieri, le spedizioni Azzurre ai Mondiali mai avevano conquistato più di sei medaglie e quel numero era un tabù, se si pensa che la rassegna iridata tra piste e pedane viene disputata dal remoto 1983.

Da ieri, appunto, il sortilegio è infranto. Prendendo uno splendido bronzo sui 5.000, Nadia Battocletti ha confermato quanto in fondo sapevamo già. Lei non è semplicemente una campionessa. È un simbolo. E lo sa.

L’emozione. C’è persino qualcosa di commovente, nella avventura esistenziale ed agonistica della podista trentina. Perché suscita un orgoglio misto a tenerezza vederla sfidare le colleghe africane, regine della corsa quando la corsa si fa fatica, si fa dolore, si fa sfinimento.

Ecco, Nadia Battocletti è un esempio perché alla virtù da competizione somma una testardaggine che la rende speciale. Anzi, unica.

A Tokyo aveva già preso l’argento sui 10000. Ha invece occupato il gradino più basso sulla distanza dimezzata. Sempre lì. Ancora lì.

La gara. Stavolta è stata molto tattica. Contrariamente a quanto si poteva immaginare, le africane non hanno cercato di tirare il collo a Nadia. Il ritmo è stato basso e l’azzurra non ha fatto una piega. Si è messa davanti, sicura di potersela giocare allo sprint. E così è stato. Sul rettilineo finale, solo la leggendaria keniana Beatrice Chebet (la primatista mondiale che l’aveva battuta sui 10.000 settimana scorsa e ai Giochi) e la connazionale Kipyegon (iridata dei 1.500 metri), sono state più forti. Nadia ha invece tenuto dietro l’etiope Gudaf Tsegay.

Chebet ha trionfato in 14:54.36, Faith Kipyegon ha chiuso seconda in 14’55”07, bronzo per Nadia in 14’55”42. Poi la statunitense Shelby Houlihan (14:57.42), seguita dall’etiope Gudaf Tsegay (14:57.82) e dalla connazionale Josette Andrews (15:00.25).

"Dormire". Oltre il traguardo, Nadia ha subito mimato sulla pista la postura del…pisolino. "Ero stanchissima – ha raccontato – ma ho pensato: sono stanche anche le africane. Perché io non mi mi pongo più limiti, alla vigilia mi ero detta ‘stavolta provaci’. Ora sono felicissima! Due medaglie al collo qui, neanche nei sogni migliori. Ora però, appena finite le vacanze, penserò subito alle Olimpiadi di Los Angeles, per noi atleti tre anni sono un attimo, in pratica è già domani. Qui in tribuna c’era la mia famiglia, papà Giuliano che mi allena, la mamma, il mio ragazzo. A loro va la mia gratitudine, così come al presidente federale Mei e a tutte le persone che mi permettono di svolgere le mie attività nelle migliori condizioni possibili…"

Ma dai, Nadia! Siamo noi italiani ad essere in debito con te.