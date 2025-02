Nazionali. Plaia assente alla ripresa. È allo stage di Bollini

Dopo aver perso per 1-0 contro la Spagna a Las Rozas nel mese di gennaio, la Nazionale Under 19 si prepara con uno stage al centro Tecnico Federale di Coverciano, in preparazione della fase élite dell’Europeo, in programma dal 19 al 25 marzo in Calabria. Gli Azzurrini, inseriti nel gruppo 5, affronteranno i pari età della Lettonia mercoledì 19 marzo (ore 17) all’’Ezio Scida’ di Crotone, prima di sfidare i campioni d’Europa in carica della Spagna e i vicecampioni della Francia rispettivamente sabato 22 (ore 17) e martedì 25 marzo (ore 15) al ‘Nicola Ceravolo’ di Catanzaro. Tra i convocati c’è anche il difensore biancorosso Matteo Plaia. Il centrale chiuderà oggi lo stage con gli azzurrini, e subito dopo farà rientro a Pian di Massiano per la prossima sfida del Curi con l’Ascoli. Impegnato con la Nazionale anche il centrocampista Agosti.