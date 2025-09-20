Nel carcere di Sollicciano a Firenze l’Uisp porta istruttori qualificati Coinvolti anche i minori: l’esperienza di gruppo aiuta il reinserimento. Un gioco di squadra per tornare alla vita rispettando le regole

A Firenze lo sport entra nel carcere. Anzi, c’è già entrato da una quindicina di anni, quando il locale Comitato UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti), grazie a un finanziamento stanziato dalla Regione Toscana, avviò un progetto con la casa circondariale di Sollicciano e quella attigua del Mario Gozzini (il cosiddetto Solliccianino) per promuovere al loro interno lo sport come potenziale veicolo di inclusione, benessere e rieducazione.

Da allora in poi quella iniziativa non si è più interrotta, sostenuta economicamente dal Comune di Firenze subentrato nel tempo alla Regione. "Si tratta di una presenza ben consolidata – spiega Emilio Lastrucci, responsabile UISP di Firenze del settore Politiche sociali e delle attività all’interno del carcere – con un team di istruttori che vi operano tutto l’anno, dal lunedì al sabato per otto ore al giorno; sono tutti laureati in Scienze motorie e dotati, oltre che di competenze specifiche, anche di una sensibilità particolare, assolutamente indispensabile per questo tipo di lavoro".

Molte le discipline messe a disposizione dei detenuti: calcio, calcio a 5, pallavolo, yoga, attrezzistica, podismo (con l’ormai storica partecipazione alla manifestazione Vivicittà), attività fisica adattata. Più di recente è stata formata anche una loro squadra di calcio ufficiale – la Solliccianese – che si prepara a partecipare a un vero e proprio campionato; lo stesso sarà intrapreso a breve anche con la pallavolo. "Ogni attività – prosegue - nasce con l’intento di offrire ai detenuti un’opportunità di benessere fisico e mentale creando spazi di relazione e di crescita personale in un contesto dove troppo spesso mancano stimoli positivi e percorsi codificati di reinserimento.

Che negli anni l’iniziativa abbia prodotto effetti positivi lo dimostra il fatto che molti, dopo aver scontato la pena, hanno avuto maggiori possibilità di riconnettersi nel tessuto sociale e di rifarsi una vita; uno di loro è stato anche assunto a tempo pieno con noi". Dopo aver maturato questa lunga esperienza ora l’orizzonte si allarga: lo sport UISP entra anche al ‘Gianpaolo Meucci’, struttura penitenziaria con annesso centro di prima accoglienza, destinata ai minorenni sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. "In una realtà così delicata e cruciale lo sport assume un valore educativo ancora più forte. Non solo come attività motoria ma come strumento capace di generare fiducia, regole condivise, spirito di squadra e responsabilità". A dire il vero l’attività della UISP col ‘Meucci’ era già stata avviata una prima volta qualche anno fa ma non aveva avuto seguito perché l’Istituto era rimasto chiuso per un po’ e anche perché Sollicciano assorbiva quasi per intero le risorse, economiche e umane, del progetto. Ora, invece, riparte con nuovo slancio e grande entusiasmo.

"L’intervento sportivo, rivolto a giovani in situazioni di fragilità – chiarisce Lastrucci – rappresenta una naturale estensione del lavoro già avviato nel sistema penitenziario e si propone come uno strumento concreto per costruire percorsi alternativi ponendo al centro, anche in contesti di marginalità, la persona non solo come individuo ma anche come cittadino". Questa nuova iniziativa, accolta dalle Istituzioni e dagli stessi detenuti con apprezzamento e interesse, è frutto della collaborazione con l’amministrazione penitenziaria e si inserisce pienamente nella missione ‘UISP–sport per tutti senza barriere’ per promuovere diritti, salute, relazioni e dignità. Anche – e soprattutto – nei luoghi dove lo sport può fare la differenza.