Nel Draft del 2025 Cleveland ha selezionato con il numero 58 l’ala che nella prossima stagione vestirà la maglia della Virtus Bologna. Niang si avvicina all’Nba, scelto al secondo giro dai Cavs

Un passato in Fortitudo, un presente in Virtus e un futuro in Nba. La storia di Saliou Niang passa dalle Due Torri dove è cestisticamente cresciuto con le giovanili e poi ai margini della prima squadra della Effe e dove si svilupperà il suo futuro. Nato a Dakar, cresciuto a Mandello del Lario, poi il trasferimento giovanissimo a Bologna, e infine l’ultimo biennio di crescita a Trento, prima della prossima avventura in Virtus, Niang è stato selezionato al secondo giro del Draft NBA, con la scelta numero 58 dai Cleveland Cavaliers.

Ventuno anni compiuti da poco, il suo processo di crescita passerà dalla Virtus e sotto la guida di coach Dusko Ivanovic cercherà la sua definitiva consacrazione prima di spiccare il volo oltreoceano come ha confermato il gm della franchigia Mike Gansey: "Nelle ultime due stagioni è migliorato molto, i passi in avanti che ha fatto sono stati piuttosto incredibili. Sarà una grande opportunità per lui giocare ai massimi livelli lì, lo seguiremo e lo terremo d’occhio".

Dopo i due ottimi anni a Trento e che lo scorso febbraio lo hanno visto prima conquistare ls Coppa Italia e poi esordire nella nazionale azzurra lo scorso febbraio, la Virtus diventa, quindi, un passaggio importante nel suo futuro.

Intanto Niang è volato a Cleveland per conoscere di persona la realtà di cui in un prossimo futuro potrebbe fare parte e con cui tra pochi giorni disputerà la Summer League di Las Vegas, prima di far ritorno in Italia e nel caso rispondere alla chiamata azzurra in vista degli europei in programma a fine agosto-primi settembre.

Filippo Mazzoni