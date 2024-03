Nella 20 km di marcia. Stano record in Cina:: "È per mio figlio. Adesso sono tornato»

Mentre gli azzurri in gara nei mondiali indoor tenevano alta la bandiera tricolore a Glasgow, a migliaia di chilometri di distanza, in Cina, il campione olimpico Massimo Stano incantava in Cina, a Taicang, firmando il record italiano della 20 chilometri in 1h17’26“, nella notte italiana tra sabato e domenica. Stano si è migliorato di 19 secondi, arrivando secondo al traguardo con lo stesso tempo del cinese Zhang Jun, al quale è andata la vittoria. Terzo il brasiliano bronzo mondiale Caio Bonfim, un podio che sembrava quasi da olimpiade.

L’atleta allenato da Patrick Parcesepe era alla sua prima venti chilometri dell’anno: il riscontro cronometrico è importante anche in vista degli Europei di Roma, non solo delle Olimpiadi.

"Mi sono davvero divertito – ha detto Stano a fine gara –, e mi sentivo bene sotto ogni punto di vista, fisico e mentale. È un record inaspettato, ma forse deve arrivare proprio quando non te lo aspetti. Soprattutto sono stracontento delle sensazioni, ancor più che del primato italiano. Ho ritrovato me stesso sulla 20 chilometri, come non accadeva da un paio di anni: Stano è tornato. Era una gara per verificare lo stato di forma, e anche per riprendere fiducia su questa distanza".

Stano fa riferimento al ritiro della scorsa estate ai Mondiali di Budapest: "Non avrei accettato facilmente di andare alle Olimpiadi con il tempo della passata stagione, perché non è quello che voglio andare a fare lì. Adesso cambia tutto".

Anche perché l’anno olimpico per Stano è sinomino di famiglia allargata: "pochi mesi prima delle Olimpiadi di Tokyo era nata Sophie, qualche giorno fa è arrivato il piccolo Liam e anche quest’anno ci sono i Giochi... Poi in questo periodo di grandi risultati per gli azzurri non potevo essere da meno. E magari è simbolico che il 24esimo record italiano del 2024 sia il mio!".