Nella discesa di Kvitfjell Brignone è quinta dietro Goggia, ma consolida il suo primato. Oggi (10.30) la seconda gara. Fede sempre più leader in Coppa del Mondo

Sebbene per un soffio le azzurre Sofia Goggia, Federica Brignone e Laura Pirovano ieri siano rimaste fuori dal podio nella discesa libera di Kvitfjell (Norvegia), non sono macante le buone notizie per l’Italia. E’ diventata cortissima la classifica di specialità che vede ancora la Brignone al comando con 334 punti contro i 310 di Goggia, al secondo posto, e i 308 di Huetter, al terzo. E se è vero che la lotta per la coppa di discesa è racchiusa a queste tre atlete, nella classifica generale, invece, si dilata il vantaggio della Brignone, che resta sempre al comando con 1044 punti, contro gli 831 di Gut-Behrami. Diventano, quindi, 213 le lunghezze che separano le due maggiori contendenti alla vittoria finale con il terzo posto che è occupato dalla Ljutic, grazie ai suoi 753 punti, che ieri, però, non ha gareggiato.

Tornando alla discesa di Kvitfjell la vittoria è andata all’austriaca Cornelia Huetter con il tempo di 1’31“46, al secondo posto si è classificata la tedesca Emma Aicher in 1’31“61 e terza è arrivata la neo campionessa del mondo, l’americana Breezy Johnson, in 1’31“86. Fuori dal podio ci sono Sofia Goggia, quarta in 1’31“90, Federica Brignone, quinta in 1’31“97, e Laura Pirovano sesta in 1’32“01.

"Sono abbastanza contenta della mia prova – ha detto Brignone -, non mi è venuto molto bene il finale. Sono riuscita a portare fuori molta velocità nel piano, che era quello che volevo fare. Tutto sommato, fino a poco più di metà gara è andato tutto bene. Ho perso la velocità nella parte inferiore, ma comunque mi va bene così. Voglio far bene nella gara di oggi e poi vedrò di concentrarmi per la parte finale della stagione".

Il programma della Coppa del Mondo femminile prevede una seconda discesa libera oggi (ore 10.30 diretta Eurosport e Rai Due). A Kranjska Gora in Slovenia va in scena la Coppa del Mondo maschile con lo slalom gigante (ore 09.30 e 12.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport).