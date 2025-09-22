Nell’ultima tappa della League of Nations. Pisani e Bucci perfetti, è un argento di rabbia

Strepitosa performance della Nazionale di salto ostacoli che nell’ultima tappa della LLN a Gassin ha chiuso seconda solo per una penalità di differenza con i fortunati britannici, che nella seconda manche hanno fatto traballare ben quattro barriere, poi rimaste su. In tutta la prova solo tre binomi hanno realizzato doppio netto e due erano italiani. Nel dettaglio: Pisani-Chatolinue PS 0/0, Camilli-Chacareno Ps 8/8, Bucci-Hantano 0/0, Casadei-Marbella 8-np (in seconda manche prendevano il via solo tre binomi per squadra). Totale: 16 penalità contro le 15 degli inglesi, terzo il Belgio con 17. A seguire: Germania (18) in testa dopo il primo giro, poi Francia (20), Usa (24), Svezia (24), Svizzera (38).

Alla finale di Barcellona, riservata alle migliori 8, il c.t. Porro potrà disporre anche della Martinengo con Delta de L’Isle e sarà una finale a portata dell’Italia che, risultati alla mano, quando riesce a schierare tutti i suoi migliori, può davvero dare spettacolo.

Grande affermazione azzurra anche nell’endurance con il bronzo a squadre all’Europeo giovanile in Romania (Giacosa-Ancoralei Chm), Ginetto (Katim di Pegaso), Moniz (Wento Secondo), Paganinio (Glinkaja Cabirat) e Saviori (MIlagro Bosana). Titolo alla Franca e argento alla Spagna.

Meno bene agli Europei di completo a Blenheim, Gran Bretagna: Italia 8a su 9 team, titolo individuale alla britnnica Collet London 52), argento il fuoriclasse tedesco Jung (Fischerchipmunk Frh), bronzo l’altro britannico Mc Ewen (Jl Dublin). A squadre: Germania, Irlanda e Francia. Italia 8a con soli due binomi classificati: la Panizzon (Dhi Jackpot) 25a individuale e Torlonia (Zinny) 27°.