Nerazzurri, aspettando la prima vittoria. Nel 1984 Pisa aspettò un intero girone

Forza Pisa: facciamo presto che è tardi. Dopo sei giornate passate a bocca asciutta, è arrivato il momento per i nerazzurri di conquistare il primo successo in campionato. Il magro bottino conquistato da fine agosto a oggi, nonostante alcune ottime prestazioni e diversi episodi arbitrali in chiaroscuro – per utilizzare un eufemismo – che hanno azzoppato il cammino degli uomini di Alberto Gilardino, posiziona lo Sporting Club sul fondo della classifica. Nella sua storia nel massimo campionato la compagine nerazzurra soltanto in altre due occasioni, arrivati a questo punto del torneo, non aveva ancora assaporato il dolce calice della vittoria. Nell’annata 1983-84 la squadra capitanata da Klaus Berggreen dovette attendere addirittura un intero girone prima di poter alzare le braccia al cielo: dopo ben quattordici turni trascorsi a dividere la posta in palio oppure a vedere festeggiare gli avversari, il difensore Arturo Vianello regalò i due punti (tanto valeva allora la vittoria) bucando la porta della Lazio sul campo dell’Olimpico. Era l’8 gennaio 1984 e si disputava l’ultimo turno del girone d’andata di un campionato che, per il Pisa, sarebbe terminato con la retrocessione dopo la salvezza conquistata l’anno precedente. L’altro precedente incoraggiante è datato 27 novembre 1988, quando lo Sporting Club sul terreno dell’Ascoli disputò proprio la settima giornata di campionato. A decidere le sorti della gara fu Beppe Incocciati, attorno alla metà della ripresa: anche in questo caso però il campionato del Pisa terminò con lo scivolone all’indietro in Serie B. Nelle altre cinque presenze in Serie A lo Sporting Club è riuscito a rompere il ghiaccio con la vittoria molto prima della settima di campionato. Nell’annata 1990-91 addirittura la squadra guidata da Mircea Lucescu riuscì a conquistare il bottino pieno all’esordio: il 9 settembre 1990 al "Dall’Ara" la punizione di Lamberto Piovanelli mise al tappeto il Bologna. In ordine cronologico, la seconda vittoria più precoce è stata messa a referto nell’annata 1982-83, la prima in Serie A sotto l’egida di Romeo Anconetani: il 19 settembre 1982, nel secondo turno, il Pisa schiantò il Napoli all’Arena Garibaldi con la doppietta dello "scugnizzo" Pasquale Casale. Quel campionato terminò nel tripudio generale con la prima, storica salvezza in A per i colori nerazzurri. Il 29 settembre 1985, in occasione della quarta giornata del torneo, la compagine allenata da Vincenzo Guerini riuscì a sbancare in rimonta l’"Atleti Azzurri d’Italia" di Bergamo: al vantaggio atalantino siglato da Stromberg risposero nella ripresa Berggreen e Kieft. Purtroppo anche quel campionato finì con un’amara retrocessione, nonostante una rosa infarcita di talento e qualità. Andiamo a ritroso fino al 3 novembre 1968 per trovare la vittoria di misura, sempre contro l’Atalanta ma stavolta in casa, nella quinta giornata di campionato: a decidere la sfida fu Mascalaito. Infine il 25 ottobre 1987, al "Castellani", a due minuti dallo scadere il guizzo di Bernazzani regalò al Pisa il successo nella sesta giornata di campionato. M.A.