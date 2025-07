New Rimini sotto acqua. Falcons sfidano Modena

La pioggia ha martoriato la Serie A di baseball nella giornata di ieri e anche la prima partita fra Godo e New Rimini non ha fatto eccezione. Il match, iniziato come da programma alle ore 15, è stato giocato per un’ora abbondante, il tempo di arrivare alla parte alta del terzo inning, con primo punto segnato da parte di New Rimini, e poi è stato fermato a causa della pioggia battente. Il diamante dello stadio Casadio si è trasformato ben presto in un acquitrino e gli arbitri sono stati costretti all’interruzione.

Dopo alcuni tentativi gli ufficiali di gara, sentite le due squadre coinvolte, hanno optato per un tentativo di ripresa della partita in tarda serata, sempre dal punteggio di 1-0 per gli ospiti (base a Cifalinò, triplo di Pini) col veterano Galeotti sul monte per i padroni di casa. Dopo gara1, rimane da giocare anche la seconda partita, particolarmente importante perché nella poule salvezza, il destino comune delle due squadre nella seconda fase, avranno valore anche gli scontri diretti di questa regular season.

Pioggia permettendo, oggi sono in programma anche le ultime due gare di stagione regolare dei Torre Pedrera Falcons. La squadra del manager Giovanelli ospiterà Modena allo stadio dei Pirati, con playball della prima partita alle 11 e della seconda alle 15. Gli emiliani comandano il girone E e sono a un passo dalla qualificazione automatica ai playoff. Solo una doppietta Falcons metterebbe a serio rischio un loro accesso agli ottavi di finale.

Sul monte di lancio modenese, i più utilizzati sono Infante (2-2, 2.96), Almora (3-0, 1.15) e Calero (3-1, 2.28), mentre il line-up può disporre di mazze pericolose come quelle di Russo (387 con 16 punti battuti a casa), Guevara (357) e Angelotti (300). Gli emiliani battono con continuità, ma in stagione hanno centrato fin qui un solo fuoricampo con Lambertini. All’andata finì in parità, con Torre a imporsi 3-1 in gara1 (vincente Ravegnani) e Modena a far sua la seconda partita (vincente Almora).

Intanto sono certe le avversarie che affronteranno New Rimini e Falcons nella futura poule salvezza a partire da sabato 19. Si tratta di terza, quarta e quinta del girone D, vale a dire Oltretorrente, Poviglio e Sicily Red Sox. Al momento sono i siciliani la squadra che guarda tutti dal basso in alto a causa dell’unico successo in stagione in 15 partite.