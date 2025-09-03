New Team al debutto in Seconda categoria

Simone Filippi, classe 1992, difensore esterno e centrocampista (226 presenze e 11 gol con la maglia gialloblù del Castelnuovo, più quelle con la maglia biancorossa del River Pieve) e l’attaccante –centrocampista Francesco Satti, classe 1991 (197 presenze e 27 gol soltanto nel Castelnuovo e in più i campionati nel River Pieve) sono le due "stelle" del mercato della (così al femminile) New Team Gramolazzo- San Romano, allenata da Emanuele Terni.

La New Team, infatti, dopo aver trionfato nel campionato di Terza Categoria, si appresta ad affrontare la nuova impegnativa stagione in Seconda con tanto entusiasmo. La società garfagnina, pur contando già su una rosa di livello, non ha lasciato nulla al caso e si è mossa con grande competenza sul mercato. Oltre a Francesco Satti e Simone Filippi, dal Castelnuovo arriva anche il portiere Matteo Satti (15 presente in gialloblù), fratello di Francesco.

Altro importante arrivo quello del difensore Dennis Telloli dal Pieve Fosciana, anche lui già protagonista con il Castelnuovo (39 presenze) in Eccellenza e Promozione. Dalla Pieve è arrivato anche il centrocampista Alessandro Turri (19 presenze in Eccellenza nel Castelnuovo), elemento di qualità e quantità. Altri acquisti, i giovani Matteo Bertoncini e Marco Bechelli dal Pontecosi, ex settore giovanile Castelnuovo, e Michael Rigali dai Diavoli Neri Gorfigliano.

Lo staff tecnico è composto dall’allenatore Emanuele Terni, i collaboratori Alessio Terni e Gianmarco Biagioni. Il quadro dirigenziale: presidente Mauro Tarabella, vicepresidente Giuseppe Poletti, direttore sportivo Alessandro Donati, consiglieri Nicola Terni, Guido Puppa, Ermanno Casotti, Lorenzo Borghesi, Francesco Borghesi, Francesco Fantoni, Bruno Pancetti, Mirco Angelini, Matteo Bertolaccini. I colori sociali sono verdeblu e i campi di gioco utilizzati sono quelli di San Romano e Gramolazzo, dove si alternano le partite, mentre gli allenamenti vengono svolti a San Romano.

La New Team, dopo alcuni anni tra gli Amatori, di cui un campionato vinto, si era iscritta per la prima volta alla Figc in Terza Categoria nel 2018-19.

Dino Magistrelli