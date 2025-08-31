Niang-Diouf, la coppia che stende la Georgia

Italia

78

Georgia

62

ITALIA: Gallinari, Melli 8, Fontecchio 14, Thompson 6, Ricci 8, Spagnolo 5, Procida ne, Niang 15, Spissu 3, Diouf 13, Akele, Pajola 6. All. Pozzecco

GEORGIA: Andronikashvili 3, Mamukelashvili 13, Jintcharadze, Burjandze, Shemardini, Sanadze, Korsantia ne, Phevadze ne, Shengelia, Bitadze 22, Daldwin 9, Ochkhikidze. All. Dzikic

Arbitri: Kallio, Kozlovskis, Pesic.

Note. Parziali: 18-10; 32-32; 51-47. Tiri da due: Italia 13/23; Georgia 21/35. Tiri da tre: 9/31; 3/21. Tiri liberi: 25/32; 11/19. Rimbalzi: 34; 31.

di Massimo Selleri

Primo sorriso dell’ItalBasket allenata da Gianmarco Pozzecco con gli azzurri che hanno sconfitto la Georgia mettendo in campo il meglio di sé stessi. Gli avversari non sono stati meno affidandosi esclusivamente alla loro fisicità e se questo aspetto nella gara di esordio ha colto di sorpresa la Spagna di Sergio Scariolo, altrettanto non si può dire della nostra nazionale che è partita forte, ha avuto un problema di equilibrio nella parte centrale dell’incontro, e poi ha ripreso il filo del discorso.

Tutto il gioco dell’Italia si basa su due assi intercambiabili. Il primo è composto dalla coppia Alessandro Pajola-Nicolò Melli e si caratterizza per carisma ed esperienza, mentre il secondo è formato dal duo Darius Thompson-Momo Diouf e ha nell’efficacia la sua principale qualità. Il tutto senza nulla togliere all’esplosività del giovane novizio Saliou Niang, giudicato l’mvp dell’incontro, o a Simone Fontecchio che ha statistiche non particolarmente brillanti, ma che incarna perfettamente lo spirito di un gruppo che ha nella difesa il suo credo principale e che non può permettersi di rallentare davanti agli errori, ma deve comunque trovare il modo di porvi un rimedio.

Avendo avuto poco tempo per rodare il gruppo, il ct Pozzecco è costretto a fare degli esperimenti durante la partita perchè uno come Danilo Gallinari la squadra azzurra non può permettersi in tenerlo in panchina. Per quello che si è visto l’inserimento del lungo lombardo è ancora alle prove tecniche, ma il modo di provarci dimostra come il tecnico giuliano sia persona giusta nel posto giusto anche per come ha gestito i nervi dei suoi giocatori che non sono caduti nella trappola del nervosismo a causa di una terna arbitrale il cui metro è risultato incomprensibile. La stessa cosa non è accaduta alla Georgia con il suo leader Toko Shengelia che a 2’50“ dalla fine dell’incontro è stato espulso per somma di tecnici.

Gli azzurri partono forte facendo un gran lavoro difensivo che consente loro di portarsi sul 20-10 poi subiscono la lenta e costante rimonta degli avversari. Si va negli spogliatoi in perfetta parità e al rientro è la formazione allenata da Dzikic a dare l’impressione di avere in mano il pallino del gioco. Un parziale di 7-0 (37-41) dà l’idea che le cose non stiano andando bene, ma è qui che Thompson e Diouf salgono in cattedra allontano tutti gli spettri, con Niang che li segue a ruota e il gioco è fatto. Arriva il 76-58 per un +16 finale importantissimo nella corsa agli ottavi di finale. Questa sera (ore 20.30) c’è la Bosnia, altra gara cruciale per il proseguo del cammino europeo.

In tv. La partita sarà trasmessa in diretta da Rai2, Dazn e Sky Sport Basket.