Nicolò Salvatori convocato al Trofeo Fosco Carloni di basket giovanile

Un importante riconoscimento per il basket giovanile. Nicolò Salvatori, il cestista massese classe 2012, è stato convocato per partecipare al prestigioso Trofeo di basket ad invito “Fosco Carloni”. Le partite del Trofeo, che si svolgeranno a San Vincenzo nelle giornate del 25 e del 26 di aprile, rappresentano la passerella regionale per i migliori atleti del basket nella categoria 2012 che partecipano al campionato under-13.

Otto formazioni composte da 96 ragazzi provenienti da tutta la regione sono state composte mischiando i migliori giocatori tra i quali spicca Nicolò Salvatori: unico rappresentante da Massa per la Asd Pallacanestro Massa.

Il Fosco Carloni, trofeo dedicato alla memoria del dirigente sportivo di importanti realtà cestistiche toscane, è la prestigiosa vetrina tesa a mettere in evidenza i migliori talenti sportivi del basket anche ai fini di ulteriori selezioni.

"Sono molto emozionato di essere stato convocato -ha commentato il giovane cestista massese Nicolò Salvatori- e non me lo aspettavo. Non vedo l’ora di partecipare al Torneo, ne sono molto orgoglioso."

Nella due giorni sportiva toscana, Nicolò Salvatori giocherà nella squadra “Dragons”: una delle otto squadre che, divise in due gironi, si batteranno per vincere il trofeo. Il programma prevede una full immersion di partite, con inizio questa mattina alle 9 e conclusione con la finalissima, in programma domani, con palla a due alle 17,30.

Ci sarà da divertirsi con partite di assoluto livello tecnico giocate da quelli che sono attualmente i migliori atleti della pallacanestro toscana giovanile. I cestiti avranno modo non soltanto di divertirsi a cercare il fatidico ’ciuff’, ma anche di conoscere più a fondo quelli che, nei rispettivi campionati di categoria, sono gli avversari che, in questa circostanza, diventano i compagni di squadra, così da ampliare le loro conoscenze e approfondire il rapporto non soltanto sportivo, ma nache amichevole.