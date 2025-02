Non chiamatelo ’traghettatore’. Il Modena di Mandelli dà garanzie

Gli indizi ci sarebbero tutti. Dai numeri e dalla sintonia che si avverte attorno e dentro l’ambiente. Mancano ancora undici partite alla fine della stagione, può accadere ancora tutto e il contrario di tutto, ma se il Modena dovesse chiudere il campionato in maniera positiva, abbiamo l’impressione che l’allenatore per la prossima stagione non ci sia da andarlo a cercare.

Almeno questa è la sensazione, avallata da un palpabile affiatamento che si vede tra proprietà, dirigenza e staff tecnico attuale. Insomma, se si poteva pensare, all’indomani dell’esonero di Pierpaolo Bisoli, che Paolo Mandelli sarebbe stato solamente un... ‘pilota di traghetti’ per una o al massimo due giornate, i fatti stanno sinora invece dando ragione a una scelta lungimirante che si sta rivelando sinora azzeccata. Numeri? Eccoli. In queste ultime due stagioni il tecnico milanese, all’esordio su una panchina di una prima squadra (non consideriamo le tre gare alla guida del Sassuolo al termine della stagione 2010/11) ha ottenuto sinora 23 punti in 15 partite, di cui ben 13 utili alla classifica, per una media di 1,53 risultata superiore non solo a quelle di Bisoli (0,91 quest’anno e 1,40 nel finale dello scorso torneo), ma anche di Paolo Bianco che aveva chiuso la sua avventura in canarino a 1,21.

Il fatto che Paolo Mandelli abbia trascorso la maggior parte della sua carriera di allenatore alla guida di formazioni giovanili non è poi necessariamente da essere considerato in modo negativo, anzi può essere un valore aggiunto nella gestione, in una rosa con diversi ‘under’, di ragazzi che cominciano ad affacciarsi nel calcio dei grandi. E in ogni caso l’ex tecnico della Primavera, affiancato da Michele Troiano, come vice, ha sinora dimostrato di avere il gruppo ben saldo tra le mani, al di là dell’età anagrafica di ogni singolo componente della rosa. Ci sono altri esempi che richiamano la storia dell’attuale nocchiero gialloblù nel calcio italiano: viene in mente ad esempio Paolo Gotti, coetaneo di Mandelli, che chiamato dall’Udinese, anch’egli dalle formazioni giovanili, a sostituire l’esonerato Tudor nel 2019, non solo ha salvato la squadra friulana e, smessa la patente di traghettatore, è rimasto alla guida dei bianconeri per altre due stagioni e mezzo cominciando di fatto la sua carriera da head coach. Insomma, in soldoni, ognuno può farsi l’idea che vuole ma Paolo Mandelli sa fare il suo mestiere e sinora lo ha dimostrato, e anche a 57 anni si possono trasportare in una prima squadra l’esperienza e le idee maturate.

Ribadiamo: il campionato è ancora lungo e nel lessico del calcio non abita il vocabolo ‘certezza’, ma gli indizi per una prosecuzione di questo progetto tecnico nato in corsa, anche il prossimo anno ci sono. Contano i fatti e i numeri, che sin qui parlano in maniera positiva. Ora arriva il difficile, ovvero l’alzare la famosa asticella e scavalcarla, una partita alla volta. A cominciare da domenica in una sfida molto più insidiosa di quanto dica la classifica del Cosenza. A giugno si tireranno le somme.