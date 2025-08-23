Non solo le scarpe del campione sloveno, anche gli abiti puntano al ’peso zero’ Gli allenamenti? Li tiene d’occhio l’orologio. Ali ai piedi per Pogacar e runner. Leggerezza come mantra

Inno tecnologico alla leggerezza, alla resistenza e al massimo comfort per atleti e praticanti con il grande obiettivo delle prestazioni. Si va dalle scarpe ’superlight’ del campione di ciclismo Tadej Pogacar agli orologi intelligenti, amici dell’allenamento. Così l’equipaggiamento diventa il braccio destro degli sportivi.

Ciclismo. In occasione del Tour de France, DMT ha progettato per il campione sloveno la scarpa Pogi’s Superlight con lacci integrati dal peso dell’11% inferiore rispetto al modello precedente (numero 42, 195 grammi complessivi), merito anche di una nuova suola in carbonio ultraleggera.

Corsa e trekking. Si chiama ’Fast’ la nuova linea di calze tecniche di Biotex in Repetita, pensate per lo sport all’aria aperta. Traspirazione e comfort, si uniscono con una struttura reticolare con spugna anti-shock inserita nella pianta del piede e nella tibia per assorbire gli impatti, prevenendo fastidi o irritazioni. Calze di diverse lunghezze composte da un filato 100% poliestere prodotto dalla rigenerazione e dalla trasformazione di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

Trail running. Oxyburn, brand italiano di abbigliamento per lo sport, propone la linea SS25 per gli atleti delle maratone ’estreme’ che cercano la libertà nei movimenti. Si va dagli shorts Trail Race alle maglie Dry Fresh e Astra agli occhiali sportivi Velorum alla visiera Flylight Visor.

Smartwatch. Hyrox, golf, padel e immersioni: Amazfit scende in campo con smartwatch progettati per seguire più di 170 sport. Amazfit è l’unico marchio al mondo a offrire modalità ufficiali di HYROX Race e PFT, HYROX Training Mode oltre al tracciamento della Rox Zone. Amazfit Balance 2 è lo smartwatch giusto per il golf, con mappe di 40mila campi in tutto il mondo, compresi alberi e dislivelli, ma allo stesso tempo ha una resistenza all’acqua certificata 10 ATM, e la certificazione di resistenza di livello militare ottima per le immersioni. Balance 2 e Active 2 permettono inoltre ai giocatori di padel, attraverso la modalità di allenamento, si possono conteggiare il numero di colpi giocati, quanti dritti e quanti rovesci. Oltre alla misurazione dello sforzo fisico.