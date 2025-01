Numeri. Al "Barbetti» tante emozioni . Precedenti a suon di gol

A Gubbio non sono mai mancati i gol. Le sfide tra il Perugia e la squadra di casa sono sempre state ricche di emozioni e con tante reti. Nelle ultime quattro partite, in tre circostanze sono stati addirittura cinque le reti, una volta tutte messe a segno dalla squadra biancorossa.

Dagli anni 2000 ad oggi sono quattro i precedenti in campionato disputati al Barbetti, con un bilancio che vede in vantaggio il Perugia con tre vittorie. Completa lo score un successo della squadra di casa.

Nel campionato 2012-13 i biancorossi di Andrea Camplone si sono imposti per 3-2: vantaggio con un’autorete di Galabinov, poi raddoppio del Perugia con Ciofani, Caccavallo accorcia le distanze, Rantier chiude il conto prima della rete rossoblu di Baccolo allo scadere del match.

Nel campionato successivo, quello della vittoria finale e promozione in serie B, la sfida è finita con un pokerissimo biancorosso. Vantaggio di Eusepi, raddoppio di Mazzeo, doppietta di Eusepi, poker di Moscati e quinto gol ad opera di Nicco.

La vittoria del Gubbio per 3-2 è invece targata 2020-2021: anche questo campionato si è concluso con la promozione in B per la squadra di Caserta. Ma stavolta a brindare sono i padroni di casa: vantaggio del Perugia con Murano, pareggio e sorpasso di Signorini. La rete del 3-1 è firmata Pellegrini, a poco serve la rete di Angella a ridosso del triplice fischio.

Di tenore differente il match della passata stagione: si sfidano il Grifo di Formisano quarto e il Gubbio di Braglia quinto. Il match si sblocca al settimo del primo tempo con la rete di Paz.

In totale, a partire dagli anni ’20, sono 16 le partite disputate, comprese anche la Coppa Italia con uno score che racconta 3 vittorie Gubbio, 8 pareggi e 5 vittorie Perugia.