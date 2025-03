Numeri. Cangelosi-Cudini. Il passato è biancorosso

PERUGIA

Non solo i precedenti al Curi, il Perugia può contare anche sui "duelli" individuali: quelli dell’ex biancorosso Mirko Cudini contro il Perugia e quelli ra i due tecnici. Non ci sono invece precedenti tra l’attuale allenatore del perugia, che lunedì farà il suo debutto al Curi, e l’Ascoli.

Mirko Cudini affronterà per la seconda volta in carriera da tecnico il Perugia. L’unico precedente dell’allenatore dell’Ascoli contro gli umbri risale allo scorso 18 Agosto, nel secondo turno di Coppa Italia Serie C, quando al “Pavone Mariani” il suo Pineto venne sconfitto 2-0 in virtù delle reti nel primo tempo Daniele Montevago ed Alessandro Seghetti. Il tecnico bianconero, infatti, aveva iniziato il campionato in un’altras quadra che milita nel girone B.

Due successi su due invece per Cangelosi contro l’attuale allenatore bianconero. Il Foggia di Cudini perse contro la Casertana di Cangelosi sia all’andata allo stadio “Pinto” (2-1 con reti di Adriano Montalto ed Alessio Curcio per i campani e gol di Andrea Schenetti per i rossoneri) che al ritorno allo “Zaccheria” (2-0 sempre con marcature di Adriano Montalto ed Alessio Curcio). I numeri sono dalla parte del Perugia.

L’Ascoli si presenta al Curi in emergenza. A preoccupare maggiormente è il reparto arretrato, con Mirko Cudini che deve fare i conti con l’indisponibilitàdi tutti i difensori centrali, fatta eccezione per i giovanissimi Piermarini e Caucci.

Una delle ipotesi più concrete in vista della gara del Curi è l’arretramento di Cloud Adjapong nel ruolo di centrale difensivo, una scelta dettata dalla necessità di tamponare l’emergenza. In alternativa, potrebbe essere adattato Luca Baldassin, centrocampista acquistato a gennaio dal Campobasso, noto per la sua duttilità e capace di ricoprire più ruoli all’occorrenza.