Nuoto - Ai campionati mondiali juniores la portacolori della Rari Nantes vince il bronzo nella gara più dura: 1500 stile libero. Giannelli non si ferma e sale ancora sul podio

Un 2025 tutto da incorniciare per la diciottenne fiorentina Emma Vittoria Giannelli, allieva di Lorenzo Palagi alla Rari Nantes Florentia, che ha impreziosito ulteriormente la propria sorprendente stagione col bronzo mondiale juniores sui 1500 metri stile libero vinto a Otopeni, in Romania, dove nei giorni scorsi la compagna biancorossa Bianca Nannucci aveva anche lei centrato il bronzo nella staffetta 4x200 sl. Con questo risultato, ottenuto col tempo di 16’15“40, Giannelli ha realizzato anche la sua seconda miglior prestazione di sempre, di poco superiore ai 16’13"11 fatti registrare nello scorso mese di luglio agli Europei juniores di Šamorín (Slovacchia) dove, ancora una volta sui 1500, aveva vinto la medaglia d’argento e centrato uno storico tris grazie a un altro secondo posto sugli 800 e al terzo sui 400. Come confermano le prestazioni più recenti l’atleta gigliata, nata a cresciuta agonisticamente alla Rari e dallo scorso anno tesserata anche per le Fiamme Oro, è ormai uno degli elementi più interessanti del nuoto azzurro in campo internazionale, già salita sul podio anche in altre numerose precedenti occasioni fra le quali gli Europei juniores 2024 di Vilnius (Lituania) dove fu d’argento sui 1500 e di bronzo sugli 800; e quelli di Belgrado dell’anno prima dove si laureò vicecampionessa nella staffetta 4x200.

Anche in Italia è ormai stabilmente nel gruppo delle migliori: atleta eclettica e di grande temperamento che riesce a esprimersi al meglio sulle varie distanze sulle quali gareggia: dai 100 ai 200, 400, 800 e 1500. Quest’anno si era già messa in grande evidenza in tutte le gare cui aveva partecipato; in particolare ai campionati italiani di Chianciano dove trascinò ai vertici delle classifiche tutto il settore femminile biancorosso rendendosi protagonista di un doppio trionfo negli 800 e i 1500, e dell’argento sui 400 confermando così una crescita esponenziale e una tenuta fisica da vera fuoriclasse.

f. m.