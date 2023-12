NUOTO, GLI EUROPEI. La 4x50 sl mista è d’argento con record italiano

Italia sul podio agli Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania). E’ stata la staffetta 4X50 sl mista a conquistare l’argento: Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Jasmine Nocentini e Silvia Di Pietro si sono arresi solo alla Gran Bretagna, oro in 1’27“75, mentre il quartetto azzurro ha chiuso in 1’28“28, record italiano che migliora l’1’29“22 di Dotto, Orsi, Ferraioli e della stessa Di Pietro (2014). Bronzo alla Francia. Squalificato Ceccon nei 100 misti.