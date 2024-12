Mondiali di nuoto in vasca corta: Lorenzo Zazzeri capitano della delegazione azzurra

Firenze, 10 dicembre 2024 - Il bronzo Olimpico della staffetta 4x100 di Parigi 2024, già oro Mondiale (2021, 4x50 stile libero) e doppio oro Europeo in vasca corta (20214x50 mista; 2023 4x50 mista), Lorenzo Zazzeri sarà il capitano della spedizione azzurra ai campionati mondiali di nuoto in vasca corta in programma da oggi a domenica 15 dicembre, alla Duna Arena di Budapest. Una soddisfazione a tinte tricolori per il trentenne fiorentino, tesserato Esercito e Rari Nantes, sostenuto in questa esperienza dai due compagni di club Filippo Megli e Matilde Biagiotti e gli altri venticinque elementi (16 uomini e 12 donne complessivi) selezionati dal CT Cesare Butini. Un mix di gioventù ed esperienza tra i mille gli atleti in gara e 195 paesi i paesi rappresentate che segna il rientro in competizioni internazionali della rappresentativa russa e inaugura di fatto il prossimo quadriennio Olimpico con vista Los Angeles 2028. Sia le batterie delle ore 09:00 che le finali delle 17:30 verranno trasmesse in Diretta su Raisport HD, con il Commento di Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi, e la zona mista Elisabetta Caporale. (foto Credits Staccioli).

Semifinali e finali di martedì 10 dicembre alle 17,30.: 400 stile libero donne, finale; 100 dorso donne, semifinali; 50 farfalla donne, semifinali; 200 misti donne, finale; Staffetta 4x100 stile libero donne, finale; 1500 stile libero uomini, finale; 100 dorso uomini, semifinali; 50 farfalla uomini, semifinali; 200 misti uomini, finale; Staffetta 4x100 stile libero uomini, finale. Semifinali e finali di mercoledì 11 dicembre alle ore 17,30: 100 stile libero donne, semifinali; 800 stile libero donne, finale; 100 dorso donne, finale; 100 rana donne, semifinali; 50 farfalla donne, finale; 100 stile libero uomini, semifinali; 100 dorso uomini, finale; 100 rana uomini, semifinali; 50 farfalla uomini, finale; Staffetta 4x50m mista misti, finale. Semifinali e finali di giovedì 12 dicembre alle ore 17,30: 100 stile libero donne, finale; 50 dorso donne, semifinali; 100 rana donne, finale; 200 farfalla donne, finale; 100 misti donne, semifinali; Staffetta 4x200 stile libero donne, finale; 100 stile libero uomini, finale; 400 stile libero uomini, finale; 50 dorso uomini, semifinali; 100 rana uomini, finale; 200 farfalla uomini, finale; 100 misti uomini, semifinali. Semifinali e finali di venerdì 13 dicembre alle 17,30: 1500 stile libero donne, finale; 50 dorso donne, finale; 200 rana donne, finale; 100 farfalla donne, semifinali; 100 misti donne, finale; 50 dorso uomini, finale; 200 rana uomini, finale; 100 farfalla uomini, semifinali; 100 misti uomini, finale; Staffetta 4x200m stile libero uomini, finale; Staffetta 4x50m stile libero mista, finale. Semifinali e finali di sabato 14 dicembre alle 17,30: 50 stile libero donne, semifinali; 50 rana donne, semifinali; 100 farfalla donne, finale; 400 misti donne, finale; 50 stile libero uomini, semifinali; 800 stile libero uomini, finale; 50 rana uomini, semifinali; 100 farfalla uomini, finale; 400 misti uomini, finale; Staffetta 4x100 mista misti, finale. Semifinali e finali di domenica 15 dicembre alle 17,30: 50 stile libero donne, finale; 200 stile libero donne, finale; 200 dorso donne, finale; 50 rana donne, finale; Staffetta 4x100 mista donne, finale; 50 stile libero uomini, finale; 200 stile libero uomini, finale; 200 dorso uomini, finale; 50 rana uomini, finale; Staffetta 4x100 mista uomini, finale. Maurizio Costanzo