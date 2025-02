Nuoto. Perugia, campionato regionale alla piscina Pellini. A competere sessanta atleti con disabilità

PERUGIA - Si è svolto alla piscina comunale Pellini di Perugia, il primo campionato regionale di Nuoto valido come prova di campionato F.I.S.D.I.R. e F.I.N.P, con il patrocinio del comitato Paralimpico Umbro e grazie alla società sportiva Amatori Nuoto Perugia. Tra gli atleti di spicco ha partecipato anche la stella del nuoto italiano F.I.S.D.I.R., Chiara Andidero, detentrice di oltre 20 titoli tra cui quelli di campionessa italiana in varie specialità e di vari record italiani.

La storia del del percorso natatorio di Chiara è iniziato con la Amatori Nuoto, società che da quasi 30 anni accoglie nelle sue strutture, piscina Lacugnana, Pellini e palestra Sport Connection, molti ragazzi, bambini e adulti con disabilità. Dopo la cerimonia di apertura con le autoritá, il via alle competizioni. Queste le categorie: stile libero, mista, dorso, rana, farfalla nelle rispettive distanze da 25 metri, 50, 100 e 200 nelle rispettive batterie di gara.

Le istituzioni hanno accolto con grande piacere questo evento, e l’assessore allo Sport, Vossi, ha espresso per conto della sindacaa Ferdinandi, grande soddisfazione e riconoscimento ad Amatori Nuoto per il suo impegno, a tutte le società partecipanti e, soprattutto, ai protagonisti di questa manifestazione, cioè a tutti i ragazzi che vi hanno partecipato. In questa competizione non conta la classifica: i ragazzi hanno condiviso la giornata sportiva con sorriso e divertimento.

"L’auspicio della società Amatori - afferma Francesca Cecconi, responsabile di settore e tecnico - è che altre manifestazioni di questo genere vengano organizzate più spesso nella nostra splendida città, perché lo sport rappresenta lo strumento ideale per abbattere le barriere e unire tutti quanti".