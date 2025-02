Nuovi arrivi: la società ha deciso di scommettere sul difensore Fontanarosa, il centrocampista Milanese e la punta Manzari. "Ci hanno parlato molto bene di questa piazza»

Non solo esperienza ma anche acquisti giovani. A Carrara sono arrivati il difensore Alessandro Fontanarosa (nella foto a sinistra2003) dalla Reggiana, il centrocampista Tommaso Milanese (nella foto a destra, 2002) dalla Cremonese e l’attaccante Giacomo Manzari (2000) dal Bari. Quest’ultimo si aggregherà solo oggi alla squadra. "Avevo voglia di cambiare aria – ci ha spiegato Fontanarosa –. Ho sentito alcuni compagni come Giovane, Cherubini, Cerri e Guarino che parlavano bene della Carrarese e col mio procuratore abbiamo fatto questa scelta. Con la Reggiana avevo iniziato bene il campionato poi alcune cose non sono andate bene a livello personale. Sono un difensore mancino abbastanza tecnico e veloce in grado di ricoprire diversi ruoli. Nella difesa a tre dove ho fatto sia il centrale che il braccetto. La Carrarese da avversaria mi è parsa fastidiosa, difficile da battere e infatti a Reggio è finita 0-0. Il mio obiettivo è raggiungere la salvezza con la Carrarese e far bene a livello personale"

Anche Milanese ha avuto ottime referenze. "Mi hanno parlato molto bene della piazza e del mister. Qui ritrovo Giovane ma anche Cherubini e Bouah, conosciuti nelle giovanili della Roma, e Manzari. Già da qualche giorno sapevo di questo interesse. Per fortuna siamo riusciti coi tempi a fare il trasferimento e ne sono felice. Penso di poter fare un po’ tutti i ruoli del centrocampo anche se do il mio meglio come mezzala. Un mio pregio? Quando ho la palla tra i piedi me la cavo bene; il difetto? devo migliorare in fase difensiva. La Carrarese la vedo bene; contro di noi a Cremona fece una bella partita. Ora è un periodo in cui le cose non le girano bene ma l’importante è continuare a crederci sempre".

Gianluca Bondielli