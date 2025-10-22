Oggi debutto a vienna. Jannik e Matteo che riscaldamento dietro ai fornelli
L’annuncio del "no" alla Davis, poi il confortante soffriggere di una Wiener Schnitzel (la cotoletta), il piatto preferito di Jannik per dimenticare le polemiche. All’Atp 500 di Vienna mettono i tennisti in cucina, e i nostri ci sono un po’ tutti: Sinner, che si abbraccia con Matteo Berrettini e pure Lorenzo Musetti (ieri vincente 6-4, 6-3 su Medjedovic) si cimenta tra panature e burro. Alla fine la palma del protagonista ai fornelli se la prende romano, pronto a essere il mattatore anche in Coppa Davis al posto di Jannik. Per entrambi è il tempo del debutto a Vienna: Sinner trova Altmaier (17,30) mentre Matteo se la vedrà Popyrin (13,30). Alle 13 il match di Flavio Cobolli contro Machac. Campo e leggerezza per spegnere un po’ le polemiche dopo la rinuncia di Sinner alle finals per l’Insalatiera, mentre il mondo sportivo si divide: "Poteva fare uno sforzo", dice Panatta; "ha portato tanti onori all’Italia", replica Dino Zoff. Intanto oggi Elisabetta Cocciaretto a Guanzhou sfida Wang Xiy (10). Dirette su Sky.
