Oggi la gara tra Stati Uniti e Gran Bretagna deciderà l’ultimo avversario delle azzurre. Santa Jasmine spinge l’Italia in finale di BJK Cup

di Massimo SelleriL’Italia è in finale di Billie Jean King Cup e domani contro la vincente dell’altra semifinale, che si disputerà oggi e che vedrà di fronte gli Stati Uniti contro la Gran Bretagna, avrà la possibilità di bissare il successo ottenuto lo scorso anno a Malaga. Le azzurre hanno ottenuto questo pass battendo 2-1 l’Ucraina e decisivo è stato il punto conquistato dal doppio formato da Sara Errani e Jasmine Paolini, che a Shenzhen (Cina) hanno sconfitto Marta Kostyuk e Lyudmyla Kichenok con il punteggio di 6-2, 6-3. Nei precedenti due incontri, Elisabetta Cocciaretto aveva perso il match di apertura contro Kostyuk (6-3, 6-2) mentre Paolini aveva sconfitto Elena Svitolina (3-6, 6-4, 6-4) e per la prima volta quest’anno la toscana ha avuto la meglio sulla giocatrice ucraina.

"Abbiamo raggiunto un grande risultato - ha spiegato Paolini -, e certo mi sento orgogliosa di averlo fatto con Sara. In questa competizione è importante avere un doppio che funziona. Non vediamo l’ora di scendere in campo domani per la finale, e l’ordine per tutti è tifare Italia".Le due sono amiche e prima o poi verrà svelato quello che in tanti ritengono essere un segreto di Pulcinella con l’Errani cheverrà ufficializzata nel ruolo di tecnico di Jasmine. Nell’attesa l’Italia si gode un doppio femminile che è sempre più una sicurezza.

"Mi piace molto questa competizione e soprattutto giocarla con lei - ha spiegato la tennista romagnola -. Non è facile scendere in campo dopo aver seguito con tanta partecipazione i due match di singolare, ma abbiamo avuto un sostegno straordinario del pubblico. Per l’Italia, quella di domenica sarà la terza finale consecutiva del torneo".

Passando al maschile, è andato subito fuori Matteo Arnaldi nell’Atp 250 di Hangzhou, in Cina. L’azzurro, numero 73 del mondo, è stato superato in tre set dal francese Arthur Cazaux, numero 84, con i punteggio di 6-4 3-6 7-5 in poco più di due ore e quaranta minuti di gioco. Sempre in Cina, per la precisione a Chengdu, in un altro Atp 250, sono usciti Luciano Darderi e Lorenzo Sonego.

È stato ufficializzato il programma della final eight di Coppa Davis che si disputerà a Bologna. L’evento prenderà il via martedì 18 novembre quando alle 16 la Francia affronterà il Belgio. Stesso orario per la gara del giorno successivo quando sarà l’Italia a vedersela con l’Austria. Giovedì 20 novembre, alle 10 del mattino, tocca alla Spagna vedersela con la Repubblica Ceca, mentre nel pomeriggio, non prima delle 17, Argentina contro Germania chiuderà i quarti di finale. L’eventuale semifinale dell’Italia prenderà il via venerdì 21 novembre, mentre la finale è fissata per domenica 23 novembre alle 15.