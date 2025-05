Okasa Falconara domina Lazio 5-1 nei quarti playoff futsal femminile

lazio

LAZIO: Pepe, Pantano, Siclari, Barba, Vanessa, Colucci, Conticelli, Pascual, Gurrieri, Ruffini, Farinelli, Josikalo. All. Chilelli.

OKASA FALCONARA: Sestari, Balardin, Elpidio, Cortes, Ferrara, Praticò, Gregori, Ciccale, Bordacchini, Pereira, Gaspari, Scoponi. All. Domenichetti

Arbitri: Minardi (Cosenza), Colangeli (Aprilia), Bottini (Roma 1); crono: Cannistrà (Catanzaro)

Reti: 2’51’’ Elpidio, 5’37’’ Ferrara; 21’10’’ Elpidio, 30’25’’ Elpidio, 31’07’’ Siclari, 37’05’’ Ferrara

Buonissimo il debutto dell’Okasa Falconara in terra laziale nella gara-1 dei quarti di finale playoff di serie A femminile di futsal. La tripletta di Elpidio e la doppietta di capitan Ferrara servono a mettere subito l’acuto sulla serie e tentare, già venerdì al PalaBadiali, di accedere alla semifinale verso lo Scudetto. Finisce 1-5 la sfida del lunedì delle Citizens contro la Lazio al PalaTorrino. Gara in discesa con l’uno-due di Elpidio, diagonale preciso di sinistro, e Ferrara, sugli sviluppi di un corner. Anche se poi è Sestari a tenere in piedi la baracca dall’assalto biancoceleste. Nella ripresa le falchette prendono il largo. Balardin in contropiede permette a Elpidio di segnare il 3-0. La brasiliana va ancora a tabellino quando mister Chilelli prova il quinto di movimento, mossa che consente poco dopo a Siclari di accorciare. Nel forcing finale, la parola fine la mette Ferrara che accompagna il contropiede di Elpidio per poi depositare con violenza in rete. Ora appuntamento a venerdì con gara-2 alle 20 a Falconara, dinanzi ad un PalaBadiali che si prevede gremito.