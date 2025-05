Okasa Falconara domina Lazio 7-2 e avanza verso la finale Scudetto 2024-2025

Okasa Falconara 7Lazio 2OKASA : Sestari, Cortes, Scoponi, Praticò, Gregori, Ciccale, Balardin, Isa Pereira, Elpidio, Bordacchini, Gaspari, Ferrara. All. DomenichettiLAZIO: Pepe, Siclari, Barca, Vanessa, Pantano, Colucci, Conticelli, Gurrieri, Jokisalo, Umbro, Moro, Ruffini. All. ChilelliArbitri: Prekaj (Treviglio), Filippi (Bergamo), Filannino (Jesi); crono: Lacrimini (Città di Castello)Reti: 6’’ Colucci (L), 7’02’’ Balardin (F), 7’31’’ Ferrara (F); 20’53’’ Siclari (L), 25’59’’ Elpidio (F), 30’30’’ Sestari (F), 31’58’’ Cortes (F), 35’20’’ Praticò (F), 38’11’’ Cortes (F)

Sarà Okasa Falconara-Bitonto, la sfida delle sfide per accedere alla finale dello Scudetto 2024-2025. Le falchette, venerdì sera, hanno avuto la meglio su una Lazio coriacea che si è arresa solo alla distanza. Il risultato finale, 7-2 per le padrone di casa, non deve ingannare. Le aquile di mister Chilelli hanno impensierito le Citizens tenendo il risultato in bilico fino alla metà del secondo tempo, capitolando poi con il power play nel tentativo di portare i discorsi alla bella. Erano state proprio le laziali a rompere l’equilibrio con il gol lampo – appena 6’’ – di Colucci.

L’Okasa non si è scomposto. Al 7’ il pareggio con Balardin, dopo lo scambio con Ferrara. La stessa Ferrara che ha firmato con una staffilata dalla distanza il 2-1 marchigiano. Falchette pericolose ma sfortunate con Pepe salvata dai legni sulle conclusioni di Pereira (palo) e Ferrara (traversa). La ripresa è iniziata come il primo tempo, ovvero con la Lazio arrembante e subito in gol con Siclari, veloce sulla ribattuta di Sestari al tiro di Colucci. Le falchette, di nuovo raggiunte, ci hanno provato in tutte le maniere, ma Pepe è stata perfetta su Balardin ed Elpidio. C’è voluta un’invenzione di capitan Ferrara, 200 partite in serie A con la maglia falconarese, a innescare il tacco magico di Elpidio in mezzo all’area: anticipo sul portiere e gol del vantaggio. Nel finale la squadra di Domenichetti ha preso il largo con Sestari, Praticò e doppietta di Cortes, quando le ospiti ci hanno provato con il quinto di movimento. E allora, anche stavolta, come due anni fa, ci sarà il Bitonto sulla strada delle azzurre. Domenica prossima, primo giugno, gara-1 in Puglia. Gara-2, venerdì 6, al PalaBadiali che, in virtù del miglior piazzamento in regular season dell’Okasa Falconara, ospiterà anche l’eventuale spareggio domenicale.