Okasa Falconara e Bitonto si sfidano per la finale Scudetto di futsal femminile

Quaranta minuti che si preannunciano di fuoco per stabilire chi, tra Okasa Falconara e Bitonto, decollerà alla finale Scudetto della stagione 2024-2025 di serie A femminile di futsal. Dopo il blitz delle pugliesi, venerdì sera, al PalaBadiali, stasera sarà ancora l’iconico palazzetto marchigiano ad accogliere la sfida decisiva, la "bella" tra azzurre e neroverdi. L’appuntamento è alle 19 e, dopo il pienone dell’ultima partita, è probabile che il tempio dello sport cittadino torni a gremirsi di un numero consistente di tifosi. La spinta del pubblico di marca falconarese, due giorni fa, è stata costante e incessante. E anche stasera, il calore dei fedelissimi delle Citizens potrebbe rappresentare un’arma motivazionale in più per capitan Ferrara e compagne, chiamate a rialzarsi subito. Perché il Bitonto, con lo 0-2 muscolare, ha pareggiato la serie, cancellando il match point delle ragazze di Domenichetti, vittoriose con qualità e cuore a Giovinazzo la settimana prima (2-4). Tutto da rifare, dunque. In un adrenalinico testa a testa tra due delle più forti e attrezzate formazioni del calcio a cinque italiano. Dall’altra parte del tabellone, intanto, il Pescara – in testa a tutte al termine della regular season – ha superato con due successi il TikiTaka Francavilla e, quindi, attende una tra Falconara e Bitonto all’ultimo atto per assegnare la coccarda tricolore. La biglietteria al palas di via dello Stadio sarà aperto oggi dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.30 in poi. In alternativa il tagliando è acquistabile su Vivaticket.it o, in città, alla T18 Tabaccheria dell’Auditorium.