Okasa Falconara in finale Scudetto: sfida decisiva a Pescara

Non c’è niente di più vero nelle parole di un emozionato Marco Bramucci, numero uno dell’Okasa Falconara a fine partita. I tifosi lo celebrano con uno striscione, lui sorride e canta dal "presidenziale". Poi analizza con lucidità: "Qui dentro tutto può succedere", riflette dopo l’impresa di domenica sera valsa la finale Scudetto. "Il Bitonto era uno squadrone, così come sarà fortissimo il Pescara. Ma al PalaBadiali può succedere qualsiasi cosa – insiste –. Io come tanti falconaresi ero un tifoso della pallavolo e della gloriosa Kutiba. Conservo ancora i messaggi dello storico dirigente Tarcisio Pacetti. E l’altra sera si sono risentiti quei brividi lì. Il pubblico è stato commovente, come la squadra che è andata oltre le proprie forze. Sbagliando qualcosa, vincendo ai rigori dove non avevamo mai vinto. E adesso a Pescara vedremo". Da Pescara a Pescara, la finalissima dei playoff di futsal femminile per la coccarda tricolore. In programma domenica 15 giugno, alle 21, al Pala Giovanni Paolo II. Ingresso gratuito. Da Falconara e dalle Marche muoveranno in tanti verso l’Abruzzo. "Ci stiamo già organizzando per i pullman – confessa Bramucci –. D’altronde siamo già andati in sessanta a Bitonto, grazie ad una straordinaria partecipazione di alcuni tifosi che hanno coperto le spese della trasferta. Stavolta chiederemo anche il sostegno delle Istituzioni per avere più bus possibili, ci meritiamo un pubblico delle grandi occasioni per andare a vincere". La febbre è altissima, in città. E il tam-tam sulle chat è un segnale inequivocabile della volontà, di tutti, di voler partecipare alla sfida che assegnerà il titolo. Sulla strada delle ragazze di Domenichetti, quella squadra delle ex grandi firme – Taty e Pato, in testa – che nella stagione 2021-2022 vinsero quel primo storico Scudetto proprio con la maglia del Falconara. Si giocherà lontano dal Badiali, ma l’affetto e il calore dei sostenitori delle Citizens non mancheranno. L’altra sera, nella vittoria sul Bitonto, oltre al citato Pacetti, molti volti noti dello sport e della politica locale erano nell’impianto di via dello Stadio. Tra loro l’assessore allo Sport Ilenia Orologio: "Vedere e vivere questa partita è stato un mix di emozioni. Ma qualsiasi cosa succeda ora, noi siamo con voi. Grandi ragazze. E grazie di tutto quello che ci avete donato. Un palazzetto strapieno di passione. Ora tutti a Pescara", ha detto. A rincarare la dose i colleghi di Giunta, entrambi presenti, Marco Giacanella ("Una partita incredibile, un risultato strameritato. Si vola in finale") e Elisa Penna ("E finale sia. Una sfida interminabile con le nostre ragazze dell’Okasa Falconara che hanno mostrato carattere e determinazione per tutto il match contro delle avversarie agguerrite. Grazie ragazze"). Da Pescara a Pescara. Con il falco dell’Adriatico a caccia di un’altra impresa.

Giacomo Giampieri