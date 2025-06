Okasa Falconara sconfitta dal Bitonto: finale Scudetto rimandata a gara 3

falconara

OKASA : Sestari, Elpidio, Martín Cortés, Pereira, Ferrara, Praticò, Gregori, Fernandes Balardin, Ciccale, Bordacchini, Gaspari, Scoponi. All. Domenichetti

BITONTO: Jozi, Tampa, Renatinha, Santos, Mansueto, Nicoletti, Lucileia, Pezzolla, Coda, Abbadessa, Grieco, Divincenzo. All. Marzuoli

Arbitri: Piccolo di Padova, Copat di Pordenone, Cini di Perugia; crono: Filannino di Jesi

Reti: 1’06’’ Tampa, 38’02’’ Mansueto

Non basta un pubblico delle grandi occasioni per sospingere l’Okasa Falconara alla finale Scudetto di serie A femminile di futsal. Il Bitonto passa 0-2 al PalaBadiali e rimanda i discorsi alla bella, la gara 3, in programma domani alle 19 sempre nel vecchio hangar di via dello Stadio. Ci si rivedrà, dunque, tra meno di 24 ore. Ed è verosimile pensare che, ancora una volta, le Citizens saranno accompagnate da un pubblico caldo e numeroso. A decidere la sfida sono le reti di Tampa, dopo nemmeno due minuti di gioco, e Mansueto, a pochi passi dalla sirena, mentre le falchette ci hanno provato con il quinto di movimento. Quanto alla cronaca, le leonesse pugliesi mettono il muso avanti con Tampa, su un tiro della brasiliana che viene leggermente deviato da Isa Pereira. Le ospiti si fanno ancora pericolose con Renata e Tampa, ma Sestari salva la baracca. Lucileia rischia di raddoppiare, quindi nella ripresa Falconara prova a uscire. Ci prova Elpidio, con caparbietà, ma il risultato non si schioda. Così, nel finale, quando le ragazze di Domenichetti spingono a cinque, Mansueto inchioda lo 0-2. E allora un altro round, palpitante, sempre al Badiali pronto a riempirsi. Appuntamento per l’ultimo atto della sfida delle sfide di semifinale, ore 19, e conoscere chi tra Okasa Falconara e Bitonto arriverà a giocarsi la sfida per conquistare lo Scudetto contro il Pescara.