Olivieri, di corsa verso il rilancio : "Cesena, grazie per aver aspettato"

Deve essere l’anno della ritrovata normalità. Marco Olivieri è arrivato a Cesena da pochi giorni, al termine di un’estate bollente caratterizzata dalla lunga attesa del via libera allo svincolo da parte della Triestina, con la cui maglia aveva in ogni caso già trascorso una stagione di mare agitato. E non certo per via della Bora che soffia da quelle parti: le vicissitudini del club alabardo si sono infatti forzatamente ripercosse sul percorso dell’attaccante classe 1999, che ha trascorso gli ultimi due mesi alleandosi da solo. Dunque serve ripartire, di slancio e di carattere, contando sul contratto firmato col Cavalluccio che gli terrà compagnia fino al giugno del 2028.

"Era un nostro obiettivo fin dall’apertura del mercato – ha commentato ieri il direttore sportivo Filippo Fusco presentandolo alla città – Ha tutte le caratteristiche che gli permetteranno di recuperare terreno in fretta, uniformandosi al resto del gruppo. Lo ringraziamo per aver scelto questo club, che ha messo davanti alle altre offerte ricevute e siamo felici di essere arrivati alla stretta di mano, consapevoli di portare a Cesena un giocatore le cui caratteristiche sposano lo spirto dei nostri tifosi. Non si arrende mai, nessun pallone per lui è perso, ha carattere e determinazione: sarà molto apprezzato".

Olivieri risponde col piglio di chi ha poche cose da dire e tante da dimostrare: "Ho dovuto portare molta pazienza ed è davvero bello che il Cesena abbia scelto di aspettarmi. Sono qui e sono entusiasta di esserci: l’accoglienza è stata ottima, mi sono già ambientato e ho tanta voglia di fare la mia parte".

Il curriculum parla di un ragazzo cresciuto nel vivaio dell’Empoli prima di finire nei radar della Juventus con la quale ha vestito le maglie della Primavera, della formazione Next Gen che (come ben ricorda il Cesena) milita in C e della prima squadra, con la quale ha debuttato sia in campionato che in Champions League. Una volta che vedi quel mondo, non te lo dimentichi. "Quella con la Juventus – ha confermato – è stata un’esperienza incredibile, che mi ha temprato. Su tutto, mi è rimasto nello spirito il motto del club,che impone di non mollare mai. Una caratteristica che ormai fa parte del mio carattere".

Olivieri è stato protagonista anche in serie B, collezionando oltre 100 presenze e conquistando due promozioni, prima con la maglia dell’Empoli e poi con quella del Venezia: "Conosco bene la cadetteria, so quanto sia difficile da affrontare e quanto sia importante farsi trovare sempre pronti per capitalizzare al meglio ogni occasione. E’ presto per fare previsioni, ma contro il Pisa e a Pescara ho visto la squadra giocare molto bene. La strada è quella giusta, serve continuare fino alla fine. Per quello che mi riguarda, sono prima di tutto una seconda punta che ama attaccare gli spazi. Un modello? Ho avuto il privilegio di vedere da vicino Higuain ed è stato incredibile".