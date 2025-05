Omodia, record regionale

Risultati interessanti nella prova regionale dei Campionati di società assoluti corsa ad Ancona. Cadono due primati giovanili: sui 400 metri il diciottenne Destiny Omodia corre in 47"25 che vale il record marchigiano under 20 (nelle liste c’è il 47"2 manuale di Alessandro Attene realizzato nel 1996) e conferma i suoi progressi anche all’aperto dopo aver conquistato l’argento tricolore indoor di categoria. Lo junior della Sef Stamura Ancona si aggiudica di due centesimi il duello con l’ottocentista azzurro Simone Barontini (47"27), tornato per l’occasione a indossare la maglia del team dorico. Quinto Alex Ebuka Chuks (Sef Stamura Ancona, 49"36). Nelle classifiche provvisorie di società al comando il Team Atletica Marche, club nato dalla collaborazione tra Atletica Sangiorgese, Atletica Osimo e Sacen Corridonia: tra gli uomini davanti a Sef Stamura Ancona e Atletica Avis Macerata, ma anche nel femminile. Per la Tam arrivano punti preziosi dai lanci con il martellista Giorgio Olivieri, capace di 71.15, e con Lorenzo Del Gatto , autore di 18.17 nel peso. Nell’alto in tre a quota 1.91: Alfredo Salvo Santone (Sef Stamura Ancona), Mattia Alesiani (Collezione Atl. Sambenedettese) e Luca Bertacchini (Sef Stamura Ancona). Nel mezzofondo successo di Luigi Del Buono (Sef Stamura Ancona) con 9’54"09 sui 3000 siepi. Tra i giovani in evidenza anche lo junior Matteo Ghergo (Tam), 57"53 nei 400 ostacoli, e l’allievo Luca Cabibbo (Sef Stamura Ancona), 48’24"72 sui 10.000 di marcia. La 4x400 è della Sef Stamura Ancona con Tommaso Ferrozzi, Alex Ebuka Chuks, Simone Barontini e Destiny Omodia in 3’16"85. Esordio stagionale vittorioso per Eleonora Vandi (Atl. Avis Macerata): 2’09"06 negli 800 davanti alla promessa Virginia Bancolini (Sef Stamura Ancona, 2’11"63) che poi si ripete in 4’40"12 nei 1500. Due volte a segno anche la junior Valeria Carnevali (Sef Stamura Ancona) con 11’21"70 nei 3000 siepi e 17’58"91 sui 5000 metri. Personale nei 100 per la promessa Alessandra Rivellini (Tam, 12"18), mentresui 400 metri Alice Frontalini (Tam) scende a 57"45. Per il Team Atletica Marche il primo posto nella 4x100 con Alice Frontalini, Alessandra Rivellini, Greta Luchetti, Valentina Natalucci (48"50). Nei 5000 cresce l’allieva Margherita Discepoli (Sef Stamura Ancona, 24’46"20). Tornando ai lanci, buona prova della giavellottista Gaia Ruggeri (Atl. Fabriano) con 45.54 a poco più di un metro dal suo record regionale. Nel triplo il confronto diretto tra due medagliate della stagione invernale porta entrambe al personale outdoor: il bronzo allieve Franca Dongmo (Sef Stamura Ancona) con 12.34 (+1.3) e l’argento promesse Serena Mazzoni (Atl. Avis Macerata), atterrata a 12.32 (+1.6).