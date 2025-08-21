’Open day’ martedì 26 e venerdì 29 al centro di Avenza. La Rotellistica apre le porte con due eventi

Sono due le date degli "open day" che la Rotellistica Apuana organizza a inizio stagione nel centro sportivo Isoppi di via Villafranca ad Avenza. Martedì 26 e venerdì 29 agosto la società sarà a disposizione dalle 18.30 alle 19.30 per tutti i bambini e le bambine che vorranno provare il pattinaggio a rotelle. Prenotazioni di pattini e lezioni al numero 347-5271052.

La Rotellistica nasce all’interno del "Circolo Ricreativo Enel Vignaletto", voluto nel 1980 da un gruppo di dipendenti, in località Gildona. Il circolo segue varie attività ricreative e sportive e tra queste anche il pattinaggio che, funzionante solo nel periodo estivo, ha una ottantina di bambini. Da quei giorni la società biancoceleste ha fatto tanta strada, ovviamente sui pattini: tanti i giovani e giovanissimi che la frequentano, partecipa a campionati di federazione, Uisp e Aics; è presente nelle competizioni di ogni ordine e grado, da quelle provinciali a quelle regionali e nazionali, non disdegnando neppure tornei internazionali.

Inizialmente il centro sportivo è affiliato alla Fihp (la federazione italiana di hockey e pattinaggio, adesso diventata Fisr, federazione italiana sport rotellistici) ma a causa delle piccole dimensioni della pista che non erano regolamentari per ospitare competizioni, si limita a fare solo attività di spettacolo. La prima svolta arriva nel 1985 quando, in seguito al cambio di gestione del centro sportivo, la sezione pattinaggio diventa "Gruppo Sportivo Vignaletto Libertas Carrara".

ma.mu.