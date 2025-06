Open d’Italia all’ultimo giro, la visita di Buonfiglio. Couvra nuovo leader. Saddier lo insegue. Laporta tenta il colpo

Cambio al vertice nel moving day dell’Open d’Italia di golf, che oggi vivrà l’epilogo sul percorso dell’Argentario nel Grossetano, dove ieri ha testato il campo il neo presidente del Coni Luciano Buonfiglio, ospite dell’evento. Il francese Martin Couvra è solitario al comando con -11 grazie al terzo giro consecutivo sotto i 70 colpi del par, 67 quelli della sua terza tornata. Alle sue spalle il connazionale Adrien Saddier, staccato di un solo colpo, come lo spagnolo Eugenio Chacarra. Quarto posto con -9 per il leader al giro di boa Angel Ayora. Il malagueño ha pagato a caro prezzo i 3 colpi persi alla buca 12 che non gli hanno permesso di andare oltre il par di giornata in 70 colpi. Il norvegese Andreas Halvorsen è in quarta posizione appaiato ad Ayora, mentre a quota -8 un terzetto composto da Clément Sordet (francese), Alex Fitzpatrick (inlgese) e Calum Hill (scozzese). Sul fronte azzurro le speranze sono concentrate su Francesco Laporta che ha dato l’ennesima prova di carattere completando sotto par, in 69 colpi, un giro complicato. Il pugliese è al nono posto a soli 4 colpi da leader. Possono ambire a terminare tra i primi 10 Jacopo Vecchi Fossa (nella foto), 11° a -6, e Andrea Pavan, 20° a -4. Il torneo destina ai primi due classificati, il pass per l’Open Championship, ultimo major della stagione.

Andrea Ronchi