Operazione-salvezza: il Grifo si affida al passato. Tedesco in panchina, Gaucci all’area tecnica

Operazione nostalgia biancorossa. La società di Faroni si gioca la carta del passato per un futuro migliore. Giovanni Tedesco è il nuovo allenatore (ha firmato un contratto fino a giugno), Riccardo Gaucci si occuperà dell’area tecnica. Il presidente Faroni affida al figlio minore di big Luciano la parte oggi più delicata: rimettere in piedi una squadra depressa e pare anche da compattare.

Nei prossimi giorni verrà nominato un direttore sportivo che lavorerà con Gaucci. Tra i papabili per il ruolo c’è anche Francesco Montervino che ha lavorato fino a qualche mese fa nel Francavilla in serie D. Ma per ricoprire il ruolo si può ancora attendere, intanto nei prossimi giorni ci sarà la firma tra il diesse Meluso e il Perugia per la fine del rapporto che è durato un anno.

La giornata. Già di prima mattina i tifosi biancorossi erano al corrente del ritorno al Perugia di Riccardo Gaucci, oggi impegnato in prima persona con l’Assisi, ma che al Grifo non ha potuto dire di no. La riunione del martedì sera a Pian di Massiano con Gaucci, Novellino e il dg del Perugia Borras è servita per sciogliere definitivamente le riserve sull’allenatore: Giovanni Tedesco ha detto subito di sì. L’ex capitano del Perugia di Gaucci, dopo aver appeso le scarpette ha iniziato la carriera da allenatore nelle giovanili del Palermo per poi guidare anche per una breve parentesi il Foligno e tante squadre del campionato maltese come Hamrun Spartans, Gzira United, La Valletta, Sirens, Santa Lucia e vincere due coppe di Malta con il Floriana e il Birkirkara. Per Tedesco anche un’esperienza in Qatar alla squadra del Al-Mesaimeer.

Tedesco e Gaucci ieri in tarda mattinata hanno varcato il cancello di Pian di Massiano insieme. Volti contratti dall’emozione, i due non hanno nascosto lo stato d’animo. "Faremo di tutto per risollevare sorti di questa squadra, anche se non sarà facile. Guardate le nostre facce, siamo felici come bambini. E’ un sogno che si avvera".

Dopo la firma sul contratto, Giovanni Tedesco ha incontrato la squadra. Un primo confronto avuto insieme a Riccardo Gaucci. I due si sono presentati al gruppo e hanno espresso le proprie opinioni sul momento, ma soprattutto su quello che c’è da fare da oggi in poi. Un messaggio anche di incoraggiamento, ma soprattutto indirizzare la barca che sta affondando. Insomma, c’è solo da lavorare.

Poi l’uscita pubblica, tra tanti tifosi che hanno aspettato l’arrivo dei due. Applausi e pacche di incoraggiamento a Giovanni Tedesco e Riccardo Gaucci, due figure del passato che, in attesa dei risultati sul campo, hanno già rasserenato i volti di tanti supporter devastati dalla situazione del Grifo. E per il primo allenamento, ecco che sul "greppo" arriva Walter Novellino che qui è uno di casa. E oggi è anche uno del Perugia.