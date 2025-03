Oro mondiale nel triplo. Costantini, record a 75 anni

Arriva anche un record mondiale nei Campionati italiani master indoor e invernali di lanci ad Ancona. Ed è made in Marche. Sulla pedana del triplo lo firma Giuliano Costantini (Atl.Fossombrone), a 75 anni, che atterra alla misura di 10,05 con il quinto salto. Esulta il marchigiano, capace di battere il primato in sala M75 stabilito con 9,94 nella scorsa stagione dallo svedese Olle Borg, detentore del limite all’aperto di 10,12. Già campione del mondo master nel 2022 e più volte oro europeo, diventa il primo di sempre oltre i dieci metri in questa fascia di età al coperto. È di Sant’Ippolito, la stessa località dell’indimenticabile centenario Giuseppe Ottaviani che aveva iniziato con l’atletica proprio seguendo l’esempio di Giuliano e del fratello Paolo, scomparso qualche anno fa.

Nel day 2 tricolore porta 25 medaglie alle Marche: 4 ori, 7 argenti, 14 bronzi. Vittorie anche per il mezzofondista Andrea Falasca Zamponi (Atl. Potenza Picena) nei 3000 SM35, Marina Ivanova (Atl. Osimo) nei 3000 di marcia SF45 e Lina Frontini (Atl. Osimo) nel peso SF60. Ci sono anche tre migliori prestazioni nazionali. Nei 200 SM60 il milanese Marco Giovanni Lavazza (Atl. Legnano) che in 25.31 precede Alfonso De Feo (Liberatletica, 25.46). Negli 800 il siciliano Giovanni Finielli (Running Modica) con 2:45.12. Nella categoria SM90 Francesco Paderno (Amatori Masters Novara) scende a 4:15.91.

Le medaglie marchigiane.

ORO: 3000 SM35: Andrea Falasca Zamponi (Potenza Picena) 8’36"54 Triplo SM75: Giuliano Costantini (Fossombrone) 10.05 Marcia 3000 SF45: Marina Ivanova (Osimo) 15’46"25 Peso SF60: Lina Frontini (Osimo) 9.28.

ARGENTO: 200 SM75: Livio Bugiardini (Sef Macerata) 29"00 800 SM75: Nazzareno Verdenelli (Sef Stamura Ancona) 2’58"06 Giavellotto SM90: Franco Marcheggiani (Collection Sambenedettese) 7.40 3000 SF45: Denise Tappatà (Sef Stamura Ancona) 11’24"11 Marcia 3000 SF55: Francesca Frulla (Nuova Podistica Loreto) 17’57"07 200 SF60: Annalisa Gambelli (Sef Stamura Ancona) 31"18 Giavellotto SF60: Lina Frontini (Osimo) 17.29.

BRONZO: 3000 SM45: Luigi Del Buono (Sef Stamura Ancona) 9’17"57 Pentathlon SM50: Luca Bagnara (Collection Sambenedettese) 2668 3000 SM55: Raniero Tosti (Marà Avis Marathon) 10’01"44 Marcia 3000 SM55: Renzo Mengoni (Civitanova) 16’34"99 Marcia 3000 SM60: Carlo Carletti (Sef Macerata) 17’06"16 Martello SM60: Andrea Paoli (Sef Macerata) 43.13 Martello m.c. SM60: Andrea Paoli (Sef Macerata) 16.05 800 SM80: Gianfelice Antonelli (Elpidiense Avis Aido) 4’09"47 Giavellotto SM80: Vincenzo Cappella (Sef Macerata) 16.28 Peso SM90: Franco Marcheggiani (Collection Sambenedettese).