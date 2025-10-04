Orvietana-Foligno In palio punti pesanti

ORVIETO – Auguri di rimettersi presto ad Antonio Rizzolo, sostituito da Enrico Broccatelli nel derby con i falchetti. Per l’Orvietana è il secondo e segue quello con il Cannara in Coppa. Quel giorno finì bene e accadde altrettanto nella partita d’esordio Prato. Poi, improvviso il blackout, arrivato a quattro giornate. Le motivazioni possono essere molte, nessuna con certezza. Termine, quest’ultimo, introvabile nel vocabolario del calcio: verrebbe meno il pathos che ne fa la disciplina più seguita. A Orvieto si ragiona sul da farsi. Possibile, la decisione di liberarsi un po’ del sovrappeso. Per adesso c’è il ricorso a qualche integratore che dia lucidità e vitalità a un gruppo che è parso essersi smarrito.

Prescritti e già acquistati, Eric Herrera e Konè Souleymane per portare esperienza e migliorare le capacità offensive. La carriera italiana di Herrera, nativo di Panama City, ha avuto inizio a Pordenone nel 20210/2011. Lunga e interessante lo vede protagonista in tre categorie, Serie B, C e D con 325 presenze e 49 goal realizzati. A Cassino, l’ultima tappa prima di Orvieto. Centrocampista di ruolo, chiamato a alle geometrie del gioco. Rampante, quindi alla ricerca di una definitiva consacrazione Souleymane nasce (10/2004) a Piacenza da genitori livoriani d’origine. Viterbese (C) e Primavera Lazio, Sorrento e Prima serie Maltese.

È eclettico e veloce oltre ad avere una buona tecnica le serie B e Tornando agli insuccessi si va, quindi, per ipotesi che vengono analizzate con uno studio . Se pronti, si può ipotizzare il loro utilizzo anche tenendo conto di alcune defezioni (Dida, Sforza, Savshak, Orchi)

La probabile formazione:

ORVIETANA: Formiconi, Paletta, Berardi, Ricci ,Mauro, Simic, Barbini, Herrera, Pepe, Souleymane, Caon. (All. Rizzolo in panchina Broccatelli)

Roberto Pace