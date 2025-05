Oscar Piastri riceverà il Trofeo Lorenzo Bandini 2025 a Brisighella

Sarà il pilota di F1 Oscar Piastri della McLaren a ricevere il trofeo ’Lorenzo Bandini’ 2025. Il premio, giunto alla 32° edizione, è intitolato alla memoria del pilota romagnolo che il 10 maggio 1967 morì sul circuito di Montecarlo, guidando una Ferrari. Ieri, presso l’aeroporto ‘Luigi Ridolfi’ di Forlì è stata presentata la cerimonia in programma il prossimo 14 maggio. Il pilota australiano sbarcherà all’aeroporto forlivese intorno alle 15.20 di mercoledì, per poi trasferirsi, a bordo di un elicottero, a Faenza, dove arriverà verso le 16. Dopo un saluto ai cittadini, partirà da piazza del Popolo verso le 16.30, al volante della nuova McLaren Artura Spider. Percorrerà corso Matteotti, viale Marconi, via Firenze, per poi proseguire sulla strada provinciale 302 Brisighellese-Ravennate, con l’arrivo in piazzetta Porta Gabolo a Brisighella previsto verso le 16.45.

Alle ore 18 avrà inizio la cerimonia alla Rocca veneziana di Brisighella e, oltre ad Oscar Piastri, saranno premiati anche Riccardo Ceccarelli, medico e fondatore della "Formula Medicine", il giovane pilota di rally Davide Nicelli, i giornalisti Giulia Toninelli de "La Gazzetta dello Sport" e Gian Luca Garoffio di Rai sport, Mario Isola, direttore di "Pirelli Motosport" e Carlo Dall’Oppio comandante nazionale emerito dei Vigili del Fuoco.

"Oscar Piastri è un pilota emergente -spiega Francesco Assirelli, presidente dell’associazione ‘Trofeo Lorenzo Bandini’ - e ricevere il premio porta fortuna: nove piloti sono poi diventati campioni del mondo". Presenti alla presentazione Giuseppe Silvestrini, presidente di ’Forlì Airport’, con il direttore Riccardo Pregnolato, il vice presidente della ’Bandini’ Massimiliano Penazzi, il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli, il vice sindaco di Faenza Andrea Fabbri e l’assessore comunale al turismo di Brisighella Karen Chiarini. Lo storico trofeo, negli anni scorsi, è stato consegnato a piloti, tra gli altri, come Russel, Leclerc, Verstappen e Hamilton. "Un premio che cresce anno dopo anno – spiega il sindaco di Brisighella Pederzoli -: è l’evento clou del nostro territorio".

"Il legame con l’aeroporto di Forlì -afferma il vice sindaco di Faenza Fabbri - è importante per far crescere la Romagna e dobbiamo continuare a lavorare insieme". "In vista del Gran Premio di Imola di F1, dal 16 al 18 maggio, - ricorda Penazzi - alcuni piloti utilizzeranno l’aeroporto forlivese come scalo, come già è successo in passato per Rosberg, Hamilton e Norris". Gianni Bonali