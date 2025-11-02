Ottavo turno di Promozione. Cubino nel mirino del Montignoso. San Marco Avenza col Forte dei Marmi

Sfide d’alta classifica per Montignoso e San Marco Avenza, che oggi alle 14:30 ospiteranno rispettivamente Cubino e Forte dei Marmi per l’ottavo turno di Promozione. Due squadre forti e ambiziose che hanno messo la promozione diretta fra gli obiettivi stagionali, come dimostrato anche dall’andamento avuto in questa prima fase di campionato: 5 vittorie (l’ultima domenica scorsa per 4-2 contro la Fortis Juventus), 2 pareggi e nessuna sconfitta per i chiantigiani, secondi a quota 17; 4 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, invece, per i versiliesi, caduti solo contro la capolista Lampo (2-0) e reduci dal 2-2 nel derby di domenica scorsa contro il Pietrasanta che li ha fatti salire al quarto posto con 14 punti.

Nessun timore reverenziale, ma, anzi, voglia di riaprire i giochi per Bertuccelli e compagni, tornati a vincere la scorsa settimana in casa dell’Urbino Taccola per 3-0 dopo le due sconfitte di fila proprio contro Forte dei Marmi e Montelupo e saliti a 10 punti, a meno 1 dalla zona playoff: "Vogliamo vincere – ha detto il tecnico Ricci – per tornare a farci sotto e per mostrare il nostro valore, che in questo periodo è venuto fuori poche volte. Il Cubino è una squadra forte, che come noi ama giocare a calcio. Quindi credo che sarà una bella partita, combattuta". Anche gli avenzini, reduci dal 2-2 con lo Jolo e fermi a centro classifica con 8 lunghezze, al ‘Deste’ cercheranno di fare la propria partita contro gli uomini di Papi, che hanno già affrontato a settembre in Coppa Italia, pareggiando 1-1: "Sarà un ‘quasi derby’ sicuramente difficile – ha ammonito l’allenatore della San Marco, Putti –, perché il Forte è una squadra costruita per fare il salto di categoria. Rispetto alla sfida ci coppa è tutto cambiato: quella era la prima stagionale, giocata in un campo non in buone condizioni. Ora la forma di entrambe le squadre è diversa, noi ci siamo allenati bene e ci sentiamo pronti per andarcela a giocare".

