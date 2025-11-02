Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Altri Sport
  3. Ottavo turno di Promozione. Cubino nel mirino del Montignoso. San Marco Avenza col Forte dei Marmi

Ottavo turno di Promozione. Cubino nel mirino del Montignoso. San Marco Avenza col Forte dei Marmi

Sfide d’alta classifica per Montignoso e San Marco Avenza, che oggi alle 14:30 ospiteranno rispettivamente Cubino e Forte dei Marmi...

di ALESSANDRO SALVETTI
2 novembre 2025
Gabriele Ricci, Montignoso

Gabriele Ricci, Montignoso

XWhatsAppPrint

Sfide d’alta classifica per Montignoso e San Marco Avenza, che oggi alle 14:30 ospiteranno rispettivamente Cubino e Forte dei Marmi per l’ottavo turno di Promozione. Due squadre forti e ambiziose che hanno messo la promozione diretta fra gli obiettivi stagionali, come dimostrato anche dall’andamento avuto in questa prima fase di campionato: 5 vittorie (l’ultima domenica scorsa per 4-2 contro la Fortis Juventus), 2 pareggi e nessuna sconfitta per i chiantigiani, secondi a quota 17; 4 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, invece, per i versiliesi, caduti solo contro la capolista Lampo (2-0) e reduci dal 2-2 nel derby di domenica scorsa contro il Pietrasanta che li ha fatti salire al quarto posto con 14 punti.

Nessun timore reverenziale, ma, anzi, voglia di riaprire i giochi per Bertuccelli e compagni, tornati a vincere la scorsa settimana in casa dell’Urbino Taccola per 3-0 dopo le due sconfitte di fila proprio contro Forte dei Marmi e Montelupo e saliti a 10 punti, a meno 1 dalla zona playoff: "Vogliamo vincere – ha detto il tecnico Ricci – per tornare a farci sotto e per mostrare il nostro valore, che in questo periodo è venuto fuori poche volte. Il Cubino è una squadra forte, che come noi ama giocare a calcio. Quindi credo che sarà una bella partita, combattuta". Anche gli avenzini, reduci dal 2-2 con lo Jolo e fermi a centro classifica con 8 lunghezze, al ‘Deste’ cercheranno di fare la propria partita contro gli uomini di Papi, che hanno già affrontato a settembre in Coppa Italia, pareggiando 1-1: "Sarà un ‘quasi derby’ sicuramente difficile – ha ammonito l’allenatore della San Marco, Putti –, perché il Forte è una squadra costruita per fare il salto di categoria. Rispetto alla sfida ci coppa è tutto cambiato: quella era la prima stagionale, giocata in un campo non in buone condizioni. Ora la forma di entrambe le squadre è diversa, noi ci siamo allenati bene e ci sentiamo pronti per andarcela a giocare".

Alessandro Salvetti

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su