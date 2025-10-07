Oysho Milano Premier P1. Primo turno stregato. Sette azzurri fuori nel tabellone maschile

In attesa dell’arrivo dei big, la prima giornata dell’Oysho Milano Premier P1 si è aperta come di consueto col primo turno del tabellone maschile. All’Allianz Cloud sono scesi in campo nove italiani, ma senza raccogliere molte soddisfazioni. Il bilancio finale recita infatti 2 azzurri qualificati al secondo turno e ben 7 eliminati. Avanza Facundo Dominguez insieme allo spagnolo Martinez (6-7 6-3 7-6 contro Marco Cassetta e l’argentino Chiostri): ora sfida alle teste di serie numero 13 Jofre e Arroyo. Bene anche Enzo Jensen Sirvent, che in coppia con l’iberico Sanchez ha superato 6-4 6-3 Alvaro Montiel Caruso e l’argentino Belluati. Questa sera per loro ci sarà lo scontro durissimo con le tds numero 6 Di Nenno-Roman. Oltre a Cassetta e Montiel, in casa Italia salutano subito il torneo anche Abbate (nella foto), Cremona, Di Giovanni, Patiniotis e Sinicropi. Da segnalare pure il successo (6-1 6-4 agli iberici Goenaga-Hernandez) del sempreverde 46enne argentino Miguel Lamperti, proveniente dalle qualificazioni e protagonista della strana coppia col giovane connazionale De Pascual. Oggi al via il main draw femminile: l’Italia attende l’esordio della propria numero 1 Carolina Orsi (insieme all’argentina Fassio) e della rampante, classe 2005, Giulia Dal Pozzo, che fa coppia con la spagnola Bellver. Alessandro Stella