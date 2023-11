Padel, al Milano Premier i big del mondo: prima volta per il tabellone femminile

Milano, 23 novembre 2023 – Il Milano Premier Padel P1 raddoppia. Dopo lo straordinario successo di pubblico del 2022, dal 4 al 10 dicembre all’Allianz Cloud torna l’appuntamento con il circuito governato dalla Federazione Internazionale Padel (FIP) con Qatar Sports Investments (QSI). E torna con una grande novità, che ha caratterizzato anche altre tappe del Premier Padel 2023: il tabellone femminile, con le più forti giocatrici al mondo che si uniranno agli altri fuoriclasse di una disciplina globale che continua a crescere in Italia e nel mondo in termini di tesserati e strutture.

Si riparte dunque dai circa 27mila spettatori della passata edizione – oltre il 70% provenienti da tutte le regioni d’Italia e dall’estero – per quello che sarà il secondo appuntamento italiano della stagione del circuito Premier Padel, assieme a quello di Roma, al Foro Italico, dello scorso luglio. L’ultimo Premier Padel del 2023 - trasmesso in oltre 180 nazioni diverse - si inserisce nella già fitta agenda sportiva della città di Milano, divenuta negli ultimi anni uno snodo cruciale dell’attività agonistica internazionale.

E allora scenderanno in campo per la prima volta a Milano le giocatrici migliori al mondo comprese le tre coppie vincitrici dei tre Premier fin qui disputati a livello femminile: da Paula Josemaria e Ari Sanchez regine di Parigi e coppia numero uno del ranking FIP, a Marta Ortega e Gemma Triay (n° 2) che hanno trionfato a Roma nel primo torneo ‘combined’ della storia di Premier Padel, Delfina Brea (7) e Bea Gonzalez (5) che si sono invece imposte a Madrid. Anche nel tabellone maschile il top della disciplina: da Arturo Coello – numero 1 del ranking FIP – e Agustin Tapia (6), vincitori delle ultime quattro tappe del Premier Padel (Roma, Madrid, Mendoza e Parigi) a Juan Lebron e Ale Galan, i campioni in carica e numero 2 della classifica mondiale. E ancora, Franco Stupaczuk (7) e Martin Di Nenno (4), Fede Chingotto (8) e l'idolo ‘Paquito’ Navarro (5), fino alla 'Leyenda' Fernando Belasteguin (9), che in coppia con Mike Yanguas abbraccia oltre due generazioni di padelisti. E non finisce qui perché nel grande show sportivo milanese del circuito Premier Padel – sostenuto da PPA e IPPA, le associazioni rispettivamente di giocatori e giocatrici – ci saranno tutti i migliori giocatori dei ranking della Fip (consultabili ai link: https://www.padelfip.com/ranking-male/ per il tabellone maschile e https://www.padelfip.com/ranking-female/ per quello femminile.

Il torneo può contare sul sostegno dell’ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a sostenere la realizzazione di eventi sportivi maschili e femminili di rilevanza internazionale, del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e del patrocinio del Comune di Milano e della Regione Lombardia. E la corsa ai biglietti sul portale Ticketone, dopo i sold out della scorsa stagione nella fase calda del torneo, è già partita. E c'è anche una rivoluzionaria prima volta per un torneo di padel Premier: grazie alla tecnologia YourSeats360, sarà possibile acquistare i biglietti scegliendo il posto in modalità ‘immersiva’ e cioè avendo la visualizzazione esatta del campo dal proprio seggiolino. I tesserati Fitp potranno usufruire del 20% di sconto: tutte le info sugli orari e i prezzi sono disponibili su Ticketone e sul sito ufficiale www.milanopremierpadel.com. Due le sessioni distinte previste ogni giorno all’Allianz per i due tabelloni – fatta eccezione per lunedì, giorno in cui si giocherà ininterrottamente dalle 10 del mattino – e cioè quella mattutina e la pomeridiana (info www.milanopremierpadel.com) e – in un torneo completamente sostenibile attraverso varie iniziative - non mancheranno il villaggio commerciale con i migliori marchi di padel e l'area 'padel food truck' per il ristoro in un'atmosfera concepita per passare l'intera giornata all'Allianz, tra grandi match e momenti di shopping e relax.