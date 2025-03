Pagelle Defrel impalpabile, Cauz perde palloni

GAGNO 6 Devia sul palo un tiro maligno di Ricciardi, e due minuti dopo subisce, senza colpe, il gol di Artistico che indovina una traiettoria mortifera. Poi non deve più intervenire.

DELLAVALLE 6 Tra i pochi a salvarsi in una giornata da buttarsi presto alle spalle. Prova a spingere sulla fascia fino alla fine. ZARO 5,5 Il problema non è tanto sulla fase difensiva, ma sull’imbarazzo in cui va a trovarsi in fase di ripartenza e costruzione, in cui non mostra certo tranquillità.

CAUZ 4,5 Primo tempo da dietro la lavagna, almeno tre palloni sanguinosi persi malamente in uscita. Nella ripresa la situazione, sempre in impostazione, non migliora.

DUCA 6 Tutto sommato, anche considerando che gioca in un ruolo certamente non suo, fa quello che può in una partita in cui la confusione regna sovrana sin dai primi minuti. (26’ st Kamate 6 Uno spicchio di gara giocato senza paura nel quale lavora per portare su palloni giocabili).

PALUMBO 5 Irriconoscibile. Fatica a trovare una posizione in campo e non riesce a trascinare la squadra, sui calci piazzati, corner o punizioni che siano, è sempre impreciso e i palloni sono preda facile di Micai. Nel primo tempo l’unica conclusione è sua ma è alta, quasi stratosfera. GERLI 5,5 Il duo Belmonte/Tortelli gli appiccica addosso Charlys e inevitabilmente fatica a dettare i ritmi di gioco. A inizio ripresa ha una buona palla, ma ti testa spedisce alto.

SANTORO 5 Risucchiato dal centrocampo cosentino, non riesce a dare un apporto consistente alla manovra perdendo più di un pallone, e fatica pure in fase di contenimento.

IDRISSI 4,5 A inizio gara si prepara due ottime palle per crossare ma i traversoni sono da dimenticare. Sull’azione del gol del Cosenza rinvia con eccessiva fretta un pallone vagante in area e a fine carambola il pallone arriva comodo ad Artistico Errore fatale in una gara dimenticabile. (31’ st Bozhanaj 6 Nello spicchio di partita che ha a disposizione non fa malissimo, anzi è da un suo calcio piazzato che nasce il pari di Mendes).

DEFREL 4,5 Quarantacinque minuti palpabili meno di una spruzzata di talco per bambini, non un solo pallone giocato in maniera ricordabile. Evidentemente, come già all’andata, il Cosenza per lui è avversario indigesto. (1’ st P. Mendes 6 La sufficienza per il gol che evita una beffa ben maggiore, ma anche lui non trova una grande giornata, d’altronde una punta con le sue caratteristiche avrebbe bisogno di cross. Sfortunato nel recupero quando un suo tiro a giro esce di pochissimo).

CASO 5 Gioca in una posizione di attacco molto centrale e viene sommerso dalla fisicità dei difensori calabresi, non riuscendo mai a crearsi una situazione pericolosa. (1’ st Gliozzi 5,5 La generosità c’è, i risultati tangibili meno così come le occasioni. Ci sarebbe un sospetto rigore su di lui quando Venturi lo affossa, ma la incertissima Ferrieri Caputi, e neppure il Var, vedono).

Alessandro Bedoni