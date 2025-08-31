Pagelle. Giunti fa tutto, anche il gol. Joselito spento non illumina
Kanoute e Tumbarello prestazioni positive . Matos non è in giornata. Neppure Giraudo.
GEMELLO 6 Prova a mettere una pezza sulla rete del Bra, ma nulla può sul colpo di testa ravvicinato di Minaj e neppure sulla rete di La Marca.
NWANEGUE 5 Dopo una prima di campionato con qualche ombra, Cangelosi lo conferma sulla fascia destra. Fatica su Sinani, rimedia subito un giallo. Espulso con il Fvs a inizio ripresa.
RICCARDI 6 Ha una chance per portare avanti il Perugia. In difesa tampona.
ANGELLA 6 Poca responsabilità sui gol, chiude in avanti.
GIRAUDO 5,5 Scodella un bel cross per Kanoute. Qualche defaillance in difesa: da un suo errore arriva la rete del 2-1.
GIUNTI 6,5 Torna dove si trova meglio, in mezzo al campo. A inizio ripresa regala al Perugia la rete del pareggio, col Grifo in dieci arretra in difesa. Affidabile.
TUMBARELLO 6,5 Parte a mille. Dopo quattro minuti conclude a botta sicura sul palo. In finale di match tenta la conclusione dalla distanza. Movimento e grinta.
KANOUTE 6,5 Solita partenza spumeggiante, stavolta sulla fascia destra. Regala a Tumbarello la palla del possibile 1-0. Al 22’ ha una chance di testa. Nel finale sfiora il 2-2.
JOSELITO 5 Gioca più avanzato, ma è sbiadito: non riesce a trovare la giocata per le punte contro un avversario schiacciato.
MATOS 5 Soffre nella prima parte di gara, non riesce mai a trovare il guizzo, a saltare l’avversario.
MONTEVAGO 5,5 Gara con le solite difficoltà: stretto nella morsa dei difensori e senza supporto, la vede poco. Segna ma è in fuorigioco.
TORRASI 6 Entra e dà una mano.
MANZARI 6 Fa il suo esordio con la maglia del Grifo con la squadra in dieci. Si piazza sulla fascia destra e fa intravedere le sue qualità.
OGUNSEYE 7 Rileva Montevago alla mezzora della ripresa. Si vede che non è in forma, ma regala, in tutto e per tutto, il pareggio al Grifo: conquista il rigore e lo realizza.
BACCHIN s.v.
Francesca Mencacci
