Pagelle. Giunti fa tutto, anche il gol. Joselito spento non illumina

Kanoute e Tumbarello prestazioni positive . Matos non è in giornata. Neppure Giraudo.

di FRANCESCA MENCACCI
31 agosto 2025
Secondo pareggio consecutivo in campionato per il tecnico biancorosso Cangelosi

GEMELLO 6 Prova a mettere una pezza sulla rete del Bra, ma nulla può sul colpo di testa ravvicinato di Minaj e neppure sulla rete di La Marca.

NWANEGUE 5 Dopo una prima di campionato con qualche ombra, Cangelosi lo conferma sulla fascia destra. Fatica su Sinani, rimedia subito un giallo. Espulso con il Fvs a inizio ripresa.

RICCARDI 6 Ha una chance per portare avanti il Perugia. In difesa tampona.

ANGELLA 6 Poca responsabilità sui gol, chiude in avanti.

GIRAUDO 5,5 Scodella un bel cross per Kanoute. Qualche defaillance in difesa: da un suo errore arriva la rete del 2-1.

GIUNTI 6,5 Torna dove si trova meglio, in mezzo al campo. A inizio ripresa regala al Perugia la rete del pareggio, col Grifo in dieci arretra in difesa. Affidabile.

TUMBARELLO 6,5 Parte a mille. Dopo quattro minuti conclude a botta sicura sul palo. In finale di match tenta la conclusione dalla distanza. Movimento e grinta.

KANOUTE 6,5 Solita partenza spumeggiante, stavolta sulla fascia destra. Regala a Tumbarello la palla del possibile 1-0. Al 22’ ha una chance di testa. Nel finale sfiora il 2-2.

JOSELITO 5 Gioca più avanzato, ma è sbiadito: non riesce a trovare la giocata per le punte contro un avversario schiacciato.

MATOS 5 Soffre nella prima parte di gara, non riesce mai a trovare il guizzo, a saltare l’avversario.

MONTEVAGO 5,5 Gara con le solite difficoltà: stretto nella morsa dei difensori e senza supporto, la vede poco. Segna ma è in fuorigioco.

TORRASI 6 Entra e dà una mano.

MANZARI 6 Fa il suo esordio con la maglia del Grifo con la squadra in dieci. Si piazza sulla fascia destra e fa intravedere le sue qualità.

OGUNSEYE 7 Rileva Montevago alla mezzora della ripresa. Si vede che non è in forma, ma regala, in tutto e per tutto, il pareggio al Grifo: conquista il rigore e lo realizza.

BACCHIN s.v.

Francesca Mencacci

