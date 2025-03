PalaCasali e Italico Conti. Arriva l’atletica paralimpica

Due weekend all’insegna dell’atletica paralimpica al PalaCasali e all’Italico Conti. La struttura indoor della Montagnola e il campo all’esterno accoglieranno, infatti, il 15 e 16 marzo i Campionati italiani paralimpici di atletica leggera indoor e i campionati italiani di lanci invernali, entrambi sotto l’egida Fispes, Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali, mentre il weekend successivo ci saranno i Campionati italiani di atletica leggera indoor Fisdir, cioè quelli relativi alla Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali.

Il doppio appuntamento è giunto alla sua ventesima edizione ed è organizzato da Anthropos e la manifestazione è inserita nel calendario ufficiale della federazione e assegnerà i titoli Italiani di specialità; sarà anche certificata per il riconoscimento di prestazioni per il ranking mondiale e, per chi era presente a Parigi 2024, quella del 15 e 16 marzo sarà anche la prima uscita ufficiale della stagione.

Ieri mattina in Comune la presentazione, con il vicesindaco Giovanni Zinni, la consigliera regionale Anna Menghi, Giancarlo Giulianelli, garante per i diritti della persona della Regione Marche, Roberto Novelli, vice presidente Cip, Comitato italiano paralimpico Marche, Fabio Luna presidente del Coni Marche, Pino Rosei della Fidal Marche, e la campionessa Assunta Legnante.

Oltre quattrocento gli atleti iscritti, l’ingresso al PalaCasali e all’Italico Conti per assistere alle gare è gratuito. "Lo sport paralimpico si regge sulla sensibilità dei volontari e sull’impegno delle realtà territoriali: da questa spontaneità nasce Anthropos che grazie al suo lavoro implementa l’offerta per lo sport paralimpico nella nostra città. Siamo orgogliosi che questa associazione abbia portato ancora una volta nel nostro tempio dell’atletica questa manifestazione".