Palascherma Jesi: Successi nella Prova di Qualificazione Regionale per i Campionati Italiani Gold

Il Palascherma di Jesi ha ospitato nello scorso fine settimana la Prova di qualificazione regionale dei Campionati Italiani Gold, valida per la qualificazione alla fase nazionale, delle categorie Assoluti Cadetti e Giovani di Fioretto e Spada. La due giorni di gare, organizzata dal club schermistico jesino, è stata inaugurata venerdì 25 dalla competizione di Fioretto Femminile della categoria Assoluti che ha visto guadagnare il primo gradino del podio a Ginevra Guerrini del Club Scherma Jesi, seguita al 2° posto da Ludovica Grisanti del Club Scherma La Misericordia Osimo e al 3°, ex aequo, da Isabella Canu del Club Scherma Jesi e Anna Sofia Cantarini del Club Scherma Ancona. Guerrini e Grisanti, le prime due in graduatoria, sono qualificate alla fase nazionale. Vittoria di Vincenzo Erman, del Club Scherma Senigallia, nella gara Maschile Assoluti di Fioretto; 2° Ettore Grandicelli del Club Scherma Pesaro; 3° ex aequo Andrea Chiaramonti e Semuel Lorenzo Durruthy del Club Scherma Jesi. Oltre a questi passano alla fase nazionale il 5° classificato Jetmir Giacchetti del Club Scherma Jesi e il 6° Gioele Mancini del Club Scherma Pesaro. Nel Fioretto Femminile Cadetti e Giovani 1° piazzamento per Anna Sofia Cantarini del Club Scherma Ancona; 2° Isabella Canu del Club Scherma Jesi; 3° pari merito Iris Colantonio e Margherita Volta dell’Accademia della Scherma Fermo. Tutte queste atlete sono qualificate alla fase nazionale categoria Giovani. Sergio Della Gatta, del Club Scherma Ancona, conquista il podio nella categoria Cadetti e Giovani Maschile di Fioretto.

