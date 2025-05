Pallacanestro Massa chiude la prima fase con vittoria su Dream Pisa

Si chiude con una vittoria casalinga la prima fase del campionato della Pallacanestro Massa nella Divisione regionale 3, girone B. Nella 13ª e ultima giornata di ritorno, la squadra di coach Luca Rigano si impone 69-53 (parziali 14-10, 30-20, 53-29) sul Dream Pisa, al termine di una gara non semplice contro una formazione ben organizzata. I biancorossi salgono in cattedra già nella seconda parte del primo quarto, grazie ad una buona difesa che concede poco e buone soluzioni in attacco. Dopo il +4 al primo intervallo, con un parziale di 16-10 Massa allunga a +10 a metà gara.

La seconda parte della gara è caratterizzata da tante palle recuperate e da veloci contropiedi e così, con un parziale pesante di 23-9 i locali allungano a +24 all’ultimo intervallo. Nella quarta frazione c’è spazio per tutta la panchina, gli apuani gestiscono il vantaggio (parziale 16-24) e alla sirena è +16. Lo score: Raffaelli 11, Ragaglini 10, Riccardi (nella foto) 9, Donnini 8, Brizzi 8, Tonarelli 7, Volpi 6, Campatelli 3, Zollini 3, Buffoni 2, Santacroce 2, Dini.

Massa chiude la prima fase al secondo posto con 40 punti e adesso l’aspettano i playoff contro Altopascio, prima classificata del girone con 42 punti (gara 1 fuori casa domenica 18 maggio, gara 2 a Massa il 25, eventuale gara 3 ancora ad Altopascio nel successivo fine settimana).

ma.mu.