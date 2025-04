Pallacanestro Massa conquista i play off nel campionato regionale di basket

E’ matematicamente nei play off la Pallacanestro Massa che nella 11esima giornata di ritorno del campionato di divisione regionale 3 di basket, passa a Montecatini per 54-72 (parziali 11-15, 19-34, 37-54) e con due giornate di anticipo si assicura i play off riservati alle prime due classificate della fase regolare. Ospiti sempre avanti, che già nella prima parte ipotecano il risultato con un +15, in una gara dove ancora una volta hanno mostrato la grande aggressività che li contraddistingue, con un gioco fatto di soluzioni offensive nate da recuperi palla e rimbalzi offensivi. Per i ragazzi di coach Luca Rigano, che ha dato spazio a tutta la panchina, è stata una prova convincente anche nel tiro da fuori contro la difesa termale schierata a zona.

Per la Pallacanestro Massa si tratta della 14esima vittoria consecutiva, un ruolino di marcia figlio dei miglioramenti che la squadra ha mostrato rispetto alla prima parte del campionato. Quindi la promozione se la giocheranno Altopascio (prima in classifica) e Massa (al secondo posto), mentre resta fuori il Pescia che, in terza posizione, anche nel caso riuscisse a recuperare i 4 punti di distacco dagli apuani, ha il -1 nella differenza canestri negli scontri diretti. Biancorossi del presidente Francesco Canciello (vice Riccardo Bondielli, team manager Tommaso Ferrari) nuovamente in campo questa sera in casa (palazzetto di via Oliveti, ore 21.15) contro il Porcari per poi chiudere la regular season ancora in casa il 2 maggio contro il Dream Pisa.

"Non era nei programmi di inizio stagione, ma adesso che ci siamo vicini, proviamo a salire di categoria" dice Rigano che in panchina è coadiuvato dal vice Luca Quadrelli. Lo score: Donnini 13, Santacroce 11, Zollini 10, Ragaglini 10, Riccardi 7, Buffoni 5, Brizzi 5, Volpi 5, Torre 4, Dini 2, Tonarelli, Campatelli.

Maurizio Munda