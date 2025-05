Pallacanestro Massa sfida Altopascio: gara decisiva nei playoff Divisione regionale 3

Partita da dentro o fuori quella che la Pallacanestro Massa gioca questa sera (PalaOliveti, ore 20) contro Altopascio e valida per gara due dei playoff della Divisione regionale 3. Dopo la sconfitta in lucchesia per 62-53 in gara uno, la squadra di coach Luca Rigano è obbligata a vincere per poter andare a gare tre e poi sperare nel colpaccio, nuovamente sul parquet di Altopascio domenica 1° giugno. Per andare alla bella non importa l’eventuale differenza canestri, ma ai biancorossi basta solo vincere. E per questo fanno appello ai tifosi, affinchè vadano al palazzetto per sostenere la squadra. Al termine della regular season la classifica del girone B ha visto Altopascio chiudere al primo posto con 42 punti, mentre Massa ha finito a quota 40. Negli scontri diretti Altopascio si è imposto a Massa 43-46 mentre gli apuani si sono vendicati nel ritorno, con un 65-86 fuori casa.

Il roster: Mauro Simoncini (play, capitano), Daniele Santacroce (guardia, capitano), Andrea Riccardi (pivot), Gabriele Buffoni (pivot), Matteo Brizzi (ala grande), Davide Campatelli (ala piccola), Ziad Hakmi (guardia), Stefano Zollini (guardia), Jacopo Yakup Dini (ala piccola), Luca Ragaglini (pivot), Iacopo Volpi (guardia), Cedric Tonarelli (guardia), Filippo Claudio Torre (nella foto, guardia), Giacomo Donnini (play), Ivan Raffaelli (ala piccola).

ma.mu.