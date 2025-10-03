Pallacanestro Reggiana, mentre sta per scattare la nuova stagione delle giovanili. Che successo l’Academy. Un ’Erasmus’ nel segno di Kobe

Scalda i motori la cantera biancorossa. Questo weekend, oltre alla serie A, iniziano i campionati del settore giovanile. L’Under 19 debutta lunedì 6 ottobre sul campo dello Stars Bologna; l’antipasto di questo match andrà in scena domenica alle 16.30 fra le formazioni Under 17 sempre sul parquet felsineo mentre l’Under 15 inizierà sabato 11 a Fidenza.

Nel frattempo, è andata in archivio la terza edizione della PR Academy Cup, il torneo internazionale Under 13 organizzato dalla Pallacanestro Reggiana Academy. La nostra città ha accolto giovani talenti provenienti da tutta Europa, trasformando il PalaBigi in un palcoscenico di sport, amicizia e condivisione. Cinque le squadre protagoniste: BC79 Arbedo (Svizzera), Ratiopharm Ulm (Germania), Mafc Budapest (Ungheria), Extrapass Girona (Spagna) e i padroni di casa della Pallacanestro Reggiana Academy.

Se il basket giocato è stato di alto livello, il vero successo della manifestazione è andato oltre il parquet: i partecipanti hanno vissuto momenti speciali fuori dal campo con il suggestivo "Kobe Tour", dedicato ai luoghi reggiani legati alla leggenda dei Lakers Kobe Bryant, e le numerose occasioni di socialità che hanno favorito un autentico scambio di culture e valori sportivi.

I ragazzi di Girona sono stati accolti nella Sala del Tricolore dall’assessora allo sport Stefania Bondavalli. Un gesto che ha rafforzato il legame tra le città, gemellate dal 1982. La classifica finale ha visto trionfare gli svizzeri dell’Arbedo che nell’ultima partita del girone hanno superato la Pallacanestro Reggiana Academy per 85-69, scontro decisivo fra i due team che fino a quel momento avevano vinto tutte le partite.

Cesare Corbelli