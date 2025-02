Pallamano a gold maschile e a2 femminile. Dopo 50 giorni di stop si torna a giocare:. Chiaravalle a Bolzano, Camerano a Pressano

Dopo oltre cinquanta giorni di stop per l’impegno delle Nazionali per i Mondiali torna il campionato di A Gold maschile di pallamano. La Publiesse Chiaravalle ricomincia dopo la vittoria casalinga di dicembre nel derby contro Cingoli. Oggi la formazione di Guidotti salirà a Bolzano (ore 17), per la terza giornata del girone di ritorno. Si giocherà al PalaGasteiner di Bolzano, visibile in diretta streaming attraverso il canale YouTube della Federazione. "Ci sono le basi per fare bene - dice coach Andrea Guidotti - ma pensiamo partita dopo partita. C’è un obiettivo straordinario da raggiungere, anche se ci aspetta una trasferta lunga e insidiosa per affrontare una squadra ambiziosa e forte". In trasferta anche Camerano a Pressano (ore 18:30). Sarà il giorno dell’esordio per coach Beppe Tedesco. "Mi aspetto un match molto difficile come saranno tutti da qui in avanti per la nostra squadra – afferma il nuovo tecnico di Camerano -. La squadra è cambiata, visto che mancheranno due giocatori come Rocha ed Eyebe, quindi dobbiamo vedere come trovare un po’ di equilibrio in questa parte di campionato anche per un po’ di problemi tra infortuni e influenza". La classifica racconta di un Chiaravalle appena fuori dalla zona playout, quart’ultimo, con 8 punti. Dietro Cingoli (5), Camerano (4) e Secchia Rubiera ferma a 2 punti.

A2 FEMMINILE. Riprende anche il torneo di A2 femminile. In campo nel girone C di A2 femminile anche la Publiesse Chiaravalle che domani mattina (ore 11) sarà di scena a Conversano. La Publiesse Chiaravalle guida la classifica assieme a Prato.