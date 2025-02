Pallamano a silver, ora la pausa: l’8 marzo al palacavina arrivera’ carpi per un derby da alta classifica. Romagna, vittoria netta a Chieti: i ragazzi di Ortega rimettono nel mirino i playoff

CAMPUS ITALIA24PALLAMANO ROMAGNA35

CAMPUS ITALIA: Della Casa Bellingegni, Bini, Mejri, Antonutti, Lupo Timini 1, Khouaja 5, Lo Duca 1, Babini 2, Pavani, Capozzoli 4, Chirivi` Grassi, D’Incecco, Saccardo 1, Sirot 3, Yatawarage 7, Zagaria. All. Massotti.

PALLAMANO ROMAGNA: Maistrello, Haj Frej, Bianconi 1, Lega 2, Garau, Ceroni 3, Ariotti 2, Guerrero 1, G. Mengoli, Tondini 6, Rotaru 5, Dall’Aglio 3, Zavagli 3, Ramondini 3, Stabellini 4, Barattini 2. All. Ortega.

Arbitri: Fasano e Lorusso. Note: pt 12-18

CHIETIVittoria netta per la Pallamano Romagna che annienta la resistenza del Campus Italia alla Casa della Pallamano a Chieti col punteggio di 24-35 e si porta a tre lunghezze dalla zona playoff. Molta buona la rotazione dei giocatori da parte dello staff tecnico guidato da coach Mariano Ortega che provoca la crisi della difesa e dell’attacco degli Azzurrini da metà primo tempo fino alla sirena finale. La varietà di scelte è incrementata dal debutto di Jacopo Barattini, ala bolognese, classe 2005, che era fermo a causa di un infortunio.

Gli arancioblù segnano reti da ogni parte del terreno di gioco con pivot e ali coinvolti nel giro palla mettendo in difficoltà la retroguardia abruzzese. Prossimo turno. Dunque, sabato 8 marzo, alle 19,00, dopo la pausa per la Coppa Italia di serie A Gold, il Romagna ospiterà al PalaCavina di Imola il Carpi, in un derby che tornerà a mettere in palio punti pesantissimi per la stagione di entrambe le squadre.

Altre gare: Carpi-Mascalucia 35-27, Verdeazzurro Sassari-Haenna 30-31, Lanzara-Bologna United24-25, Belluno-Trieste 17-17, Cologne-Molteno 33-37.

Classifica: Trieste 33; Molteno 25; Bologna United 24; Carpi, Belluno 19; Cologne 17; Pallamano Romagna 16; Lanzara 15; Sassari, Haenna 13; Campus Italia 12; Team Mascalucia 10.

m.m.