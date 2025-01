Pallamano A2 femminile. Chiaravalle è un rullo. Chiude in vetta l’andata

halikada gattopardo

24

publiesse chiaravalle

38

HALIKADA GATTOPARDO: Bonvissuto 10, Antona 3, Munda 2, Brunetto 5, Amoroso, Santamaria, Vecchio, Florio, Riolo 1, Collura, Abbate, Tardino, La Cognata, Marotta 3. All. Bona.

PUBLIESSE CHIARAVALLE: Tanfani 4, Bronzini, Forconi 4, Costantini 2, Rivera 2, Mamet 10, Carrizo, Ricci, Bizzotto 6, Toppa 5, Guirao 2, Battisti, Pellonara 2, Aliko 1. All. Romero.

ARBITRI: Bertino-D’Annibale.

La Publiesse non sbaglia chiudendo in vetta il girone di andata. Le ragazze di Santiago Romero espugnano Palma di Montechiaro. Due punti fondamentali e decisivi per chiudere il girone di andata in vetta alla classifica del girone C di A2 femminile in compagnia del Prato. Risultato mai in discussione in terra siciliana. L’approccio nel match del Palatenda di capitan Costantini e compagne è perfetto con Chiaravalle che conduce sempre le danze mandando a segno quasi tutte le giocatrici impegnate nel testacoda. Sugli scudi Mamet, che tocca la doppia cifra con 10 gol messi a referto.

A ruota Bizzotto che ne infila 6 e Toppa 5.